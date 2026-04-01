مارك جيهي يعترف بشكل مثير للقلق بأن «ارتداء القميص ليس بالأمر السهل» بعد خسارة إنجلترا أمام اليابان «المنظمة جيدًا»
نكسة تاريخية في ويمبلي
واجه التشكيل التجريبي الذي اعتمده توماس توخيل صعوبة في إيجاد اللمسة الحاسمة رغم سيطرته على الكرة بنسبة 75 في المائة أمام منتخب ياباني منضبط. وجاءت اللحظة الحاسمة في الدقيقة 23 عندما سجل جناح برايتون ميتوما هدفاً، ليكون ذلك أول فوز لدولة آسيوية على إنجلترا في تاريخ كرة القدم. كما أنهى هذا الهدف سلسلة جوردان بيكفورد الشخصية الرائعة التي استمرت 922 دقيقة دون أن تهتز شباكه مع منتخب بلاده، وهي سلسلة بدأت في أكتوبر 2024.
دعوة من القائد إلى الواقعية
وقد ارتدى جويي شارة القيادة في غياب هاري كين، وتحدث بصراحة عن الضغط الهائل الذي يواجهه اللاعبون عند ارتداء قميص المنتخب الوطني في مواجهة منافس دولي يتمتع بمثل هذا الانضباط. وأكد أنه على الرغم من أن النتيجة في ويمبلي كانت سيئة، فإن هذه المباريات الودية ذات الرهانات العالية مصممة استراتيجياً لكشف الثغرات التكتيكية قبل انطلاق البطولة في أمريكا الشمالية. وقال لقناة ITV: "من الواضح أن النتيجة مخيبة للآمال، لكن علينا أن نكون واقعيين. لهذا السبب نخوض هذه المباريات في هذا الوقت من الموسم، فنحن بحاجة إلى هذه الاختبارات كفريق. إذا كانت لدينا المنظور الصحيح، فإن هذه المباريات تساعدنا على البناء، وأن نكون أفضل، وأن نتحسن، وأن ننتقل إلى المرحلة التالية، وهي كأس العالم، وأن نكون مستعدين".
الوحدة تحت المجهر
حث غويه زملاءه في الفريق والمشجعين على التماسك في الوقت الذي يستعد فيه الفريق لمواجهة التدقيق الشديد الذي يميز الفترة التي تسبق البطولات الكبرى. وقال: "من المهم خوض هذه المباريات لنرى أين نقف، لكن الأمر كله يتعلق بمنظورنا، والتأكد من أننا نتعلم، وأننا نبقى متحدين. من السهل النظر إلى هذه المباراة وحدها، خاصة بعد الحملة التي خضناها؛ لقد كانت إيجابية، لذا من المهم أن نبقى متحدين ونصبح أفضل".
وأضاف: "ليس من السهل ارتداء القميص. نلعب ضد فرق مدربة جيدًا ومنضبطة. لقد تأهلوا لكأس العالم أيضًا، ويريدون إثبات شيء ما عندما يأتون إلى هنا. سأكرر، من المهم أن نبقى متحدين، ونتعلم من هذه اللحظة، ونمضي قدمًا".
الاستعدادات النهائية لأمريكا الشمالية
ستدخل إنجلترا الآن فترة من المداولات المكثفة في الوقت الذي يضع فيه توخيل اللمسات الأخيرة على تشكيلته المكونة من 26 لاعباً للمشاركة في كأس العالم. ويُبرز الافتقار إلى القوة الهجومية في غياب كين الاعتماد المفرط على قائد الفريق، وهي مشكلة يجب معالجتها قبل أن تواجه إنجلترا التحديات المتنوعة في المجموعة L أمام كرواتيا وغانا وبنما.