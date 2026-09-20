"هذا يعني لي الكثير".. تير شتيجن يفتح قلبه بعد عودته العاطفية لمنتخب ألمانيا

تأتي هذه العودة في لحظة محورية بالنسبة لتير شتيجن، الذي استبدل مؤخرًا كتالونيا بأمستردام بحثًا عن المشاركة بانتظام. وعقب تعادل أياكس الأخير بنتيجة 2-2 أمام إكسيلسيور، لم يخف الحارس مشاعره تجاه العودة إلى الساحة الدولية لأول مرة منذ عام. وفي معرض تأمله لمعاناة الـ 24 شهرًا الماضية، والتي شابتها مشاكل بدنية متكررة وفقدان لمكانته البارزة في برشلونة، أعرب عن امتنانه العميق لفرصة تمثيل "المانشافت" مرة أخرى.

وأوضح تير شتيجن عند سؤاله عن إدراجه في خطط كلوب الأولية: "هذا يعني لي الكثير، لقد عانيت كثيرًا خلال فترة التعافي. أحاول دائمًا تقديم أفضل ما لدي، وإظهار أفضل نسخة من نفسي، وأنا سعيد بالعودة. بالنسبة لكل طفل يلعب كرة القدم، فإن تمثيل بلاده هو حلم يراوده. والأمر يتضاعف بعد العامين الماضيين اللذين لم أتمكن خلالهما من اللعب دائمًا. الطريقة التي أُعامل بها في ألمانيا تعني لي الكثير أيضًا".