ماركو رويس يقدم نصيحة لجادون سانشو وسط أنباء عن عودته للمرة الثالثة إلى بوروسيا دورتموند بعد أن أصبح لاعبًا مهمشًا في مانشستر يونايتد

وفي حديثه مع مجلة «سبورتبيلد»، قال ريوس: «نصيحتي الرئيسية لجادون هي أن ينظر حوله ويبحث عن المكان الذي يمكنه أن يشعر فيه بالانتماء من جديد، ويعود إلى أفضل مستوياته. وإذا كان هذا المكان هو بوروسيا دورتموند، فسيكون ذلك جيدًا له ولدورتموند».

خلال السنوات الأربع التي قضياها معاً في بوروسيا دورتموند بين عامي 2017 و2021، شكّل الثنائي شراكة قوية جعلت من سانشو أحد أكثر المواهب الشابة إنتاجية في عالم كرة القدم. يتذكر ريوس باعتزاز الصفات التي جعلت النجم المولود في لندن خطيراً للغاية.

وأضاف أسطورة دورتموند: "نادراً ما لعبت إلى جانب لاعب يتخذ قرارات جيدة بشكل غريزي وفي المواقف الصعبة. وبصرف النظر عن تمريراته الحاسمة وأهدافه، فهو يعرف ما تحتاجه المباراة وما يحتاجه زملاؤه. إنه لاعب يجذب اثنين أو ثلاثة من الخصوم نحوه ويمكنه أن يحكم بدقة متى يحتاج إلى إشراك زملائه في اللحظة المناسبة".