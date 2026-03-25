ماركو رويس يقدم نصيحة لجادون سانشو وسط أنباء عن عودته للمرة الثالثة إلى بوروسيا دورتموند بعد أن أصبح لاعبًا مهمشًا في مانشستر يونايتد
فرصة لإحياء مسيرة مهنية متعثرة
أعرب ريوس علنًا عن دعمه لزميله السابق للعودة إلى الدوري الألماني من أجل إحياء مسيرته التي تعثرت. ويعتقد ريوس، الذي يلعب حاليًا في الدوري الأمريكي لكرة القدم مع فريق لوس أنجلوس غالاكسي، أن الأجواء المألوفة في دورتموند قد تكون بالضبط ما يحتاجه سانشو لاستعادة توازنه بعد سنوات من المعاناة في الدوري الإنجليزي الممتاز.
ريوس يعبر بوضوح عن رأيه بشأن عودة سانشو
وفي حديثه مع مجلة «سبورتبيلد»، قال ريوس:«نصيحتي الرئيسية لجادون هي أن ينظر حوله ويبحث عن المكان الذي يمكنه أن يشعر فيه بالانتماء من جديد، ويعود إلى أفضل مستوياته. وإذا كان هذا المكان هو بوروسيا دورتموند، فسيكون ذلك جيدًا له ولدورتموند».
خلال السنوات الأربع التي قضياها معاً في بوروسيا دورتموند بين عامي 2017 و2021، شكّل الثنائي شراكة قوية جعلت من سانشو أحد أكثر المواهب الشابة إنتاجية في عالم كرة القدم. يتذكر ريوس باعتزاز الصفات التي جعلت النجم المولود في لندن خطيراً للغاية.
وأضاف أسطورة دورتموند: "نادراً ما لعبت إلى جانب لاعب يتخذ قرارات جيدة بشكل غريزي وفي المواقف الصعبة. وبصرف النظر عن تمريراته الحاسمة وأهدافه، فهو يعرف ما تحتاجه المباراة وما يحتاجه زملاؤه. إنه لاعب يجذب اثنين أو ثلاثة من الخصوم نحوه ويمكنه أن يحكم بدقة متى يحتاج إلى إشراك زملائه في اللحظة المناسبة".
الثمن الباهظ لكابوس مانشستر يونايتد
تأتي تصريحات ريوس في مرحلة صعبة من مسيرة سانشو. فقد فشل انتقاله إلى أولد ترافورد عام 2021 في تلبية التوقعات، وتبين أنه مكلف للغاية بالنسبة لمانشستر يونايتد. تشير التقديرات إلى أن إجمالي ما أنفقه النادي على الجناح، بما في ذلك رسوم انتقاله البالغة 73 مليون جنيه إسترليني وراتبه المرتفع، يقترب من 138 مليون جنيه إسترليني مقابل عائد ضئيل للغاية.
بعد أن سجل 12 هدفاً فقط مع مانشستر يونايتد وتعرض لخلاف علني مع المدرب السابق إريك تين هاج، يتوق النادي إلى تقليل خسائره. سيُسمح لسانشو بالرحيل كلاعب حر هذا الصيف، وذلك في المقام الأول حتى يتمكن الشياطين الحمر من شطب راتبه المبلغ عنه والبالغ 250 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً من دفاتر الحسابات، في الوقت الذي تواصل فيه INEOS إعادة هيكلة الفريق.
هل ستكون هذه المرة الثالثة التي يرتدي فيها القميص الأسود والأصفر؟
ورغم أن العودة إلى ملعبه القديم تشكل قصة رائعة، إلا أن الصفقة لا تزال بعيدة عن الاكتمال. يدرس دورتموند إمكانية إعادته للمرة الثالثة، بعد فترة لعبه الأولى بين 2017 و2021 وإعارته قصيرة الأمد في عام 2024، لكن الجانب المالي معقد. تشير التقارير إلى أن النادي الألماني يرغب بالفعل في التعاقد مع جناح، لكنه يدرس عدة خيارات.
أي انتقال دائم إلى سيغنال إيدونا بارك سيتطلب تخفيضاً كبيراً في راتب سانشو. ومع ذلك، مع تراجع اهتمام الدوري الإنجليزي الممتاز به بعد معاناته في فيلا بارك، فإن العودة إلى بيئة يزدهر فيها قد تكون أفضل فرصة للاعب البالغ من العمر 26 عاماً لإعادة ترسيخ مكانته كمهاجم أوروبي من الطراز الرفيع.