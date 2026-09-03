ورغم أنه لا يزال في الحادية والثلاثين من عمره، ويأتي هذا القرار في أعقاب فوز تاريخي بكأس العالم، فقد قرر لاعب الوسط متعدد المواهب تعليق حذائه مع «لا روخا».
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"أعلم أن الكثيرين لن يتفهموا قراري" .. ماركوس يورنتي يعلن اعتزاله الدولي بشكل مفاجئ
خروج مفاجئ في ذروة النجاح
في خطوة فاجأت العديد من المشجعين، أكد يورنتي اعتزاله نهائيًا اللعب مع المنتخب الإسباني. ويعتقد نجم أتلتيكو مدريد، الذي ساعد مؤخرًا في قيادة إسبانيا إلى الفوز بكأس العالم 2026 التي أُقيمت في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، أن الوقت الحالي هو اللحظة المناسبة للانسحاب من الساحة الدولية.
وقد لجأ يورنتي إلى وسائل التواصل الاجتماعي للإعلان عن قراره، حيث كتب رسالة وداع مؤثرة إلى الجماهير وزملائه في الفريق. وأقر اللاعب السابق في ريال مدريد بأن توقيت قراره قد يبدو غريبًا لمن ينظرون من الخارج، لكنه أصر على أن هذا الخيار كان شخصيًّا للغاية.
ويختتم يورنتي مسيرته الدولية بعد أن خاض 27 مباراة دولية، حيث مثل بلاده في بطولتي كأس العالم وبطولة أوروبا واحدة.
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تأملات في عصر ذهبي
وأدلى لاعب الوسط الذي تحول إلى مدافع بتصريح صادق بشأن رحيله، وقال يورنتي: "بعد تفكير طويل، قررت أن أختتم مسيرتي مع المنتخب الوطني. أدرك أنني ما زلت شاباً، وأنه ربما لو واصلت تقديم أداء جيد، لكان أمامي سنوات أخرى لأواصل اللعب بقميص المنتخب. أعلم أن الكثيرين منكم لن يتفهموا هذا القرار، وربما لم أكن لأتفهمه أنا أيضًا لو كنتُ من الخارج. لكنه قرار شخصي، تم التفكير فيه بعناية فائقة، وقبل كل شيء، نابع من أعماق قلبي".
وتابع موضحًا أن نتيجة البطولة الأخيرة لم تحدد مساره قائلاً: "بغض النظر عما إذا كنت قد شاركت في كأس العالم أم لا، أو ما إذا كنا قد فزنا أم لا، فقد اتخذت هذا القرار بالفعل. لا يسعني إلا أن أكون ممتنًا إلى ما لا نهاية لجميع الأشخاص الذين التقيت بهم خلال هذه السنوات، والذين جعلوا من الممكن لي ولعائلتي أن نعيش لحظات فريدة لا تُنسى. سأحتفظ بذكريات كل ما عشته، لكن قبل كل شيء، هذه الأيام الـ52 الأخيرة. مع مجموعة رائعة كافحت حتى النهاية لوضع إسبانيا في الصدارة. وقد نجحوا في ذلك. لقد كان شرفًا لي أن أمثل بلدي وأن أكون جزءًا من هذه القصة. شكرًا لكم على كل شيء. أحضنكم جميعًا".
من بداياته إلى لقب بطل العالم
شهدت مسيرة يورنتي الدولية صعوده عبر المراحل المختلفة، حيث لعب مع منتخبي تحت 19 سنة وتحت 21 سنة قبل أن ينتقل إلى المنتخب الأول. وجاءت مشاركته الأولى مع المنتخب الأول في مباراة ضد هولندا عام 2020 في ملعب أمستردام أرينا.
ومن المثير للاهتمام أنه خاض أيضًا أول مباراة له مع منتخبات الناشئين ضد نفس المنافس في كاتويك آن زي تحت قيادة لويس دي لا فوينتي، الذي تولى في نهاية المطاف قيادة المنتخب الأول خلال السنوات الأخيرة من مسيرة يورينتي.
على الرغم من أنه كان شخصية بارزة خلال عهد لويس إنريكي، واجه يورنتي صعوبات في الحفاظ على مكانه الأساسي. وقد تم استبعاده بشكل ملحوظ من تشكيلة المنتخب في بطولة أمم أوروبا الأخيرة، حيث اختار دي لا فوينتي اللاعبين المخضرمين خيسوس نافاس وداني كارباخال في مركز الظهير الأيمن.
- AFP
التركيز المستمر مع أتلتيكو مدريد
شارك يورنتي في جميع المباريات الثلاث الأولى التي خاضها أتلتيكو مدريد هذا الموسم، مما ساعد فريق دييجو سيميوني على تحقيق فوزين وتعادل واحد. وبفضل هذا البداية الخالية من الهزائم، يحتل النادي العاصمي المركز الثالث في ترتيب الدوري الإسباني، في الوقت الذي يسعى فيه إلى اكتساب زخم مبكر في سباق اللقب.
وقد سبق لهذا اللاعب المتعدد المواهب أن فاز بلقب محلي مع النادي، حيث لعب دوراً رئيسياً في فوز أتلتيكو مدريد بلقب الدوري الإسباني خلال موسم 2020-21. وأثبتت أدائه الديناميكي في ذلك الموسم أهميته الحاسمة في حصول فريق سيميوني على لقب الدوري.
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