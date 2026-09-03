"أعلم أن الكثيرين لن يتفهموا قراري" .. ماركوس يورنتي يعلن اعتزاله الدولي بشكل مفاجئ

في خطوة فاجأت العديد من المشجعين، أكد يورنتي اعتزاله نهائيًا اللعب مع المنتخب الإسباني. ويعتقد نجم أتلتيكو مدريد، الذي ساعد مؤخرًا في قيادة إسبانيا إلى الفوز بكأس العالم 2026 التي أُقيمت في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، أن الوقت الحالي هو اللحظة المناسبة للانسحاب من الساحة الدولية.

وقد لجأ يورنتي إلى وسائل التواصل الاجتماعي للإعلان عن قراره، حيث كتب رسالة وداع مؤثرة إلى الجماهير وزملائه في الفريق. وأقر اللاعب السابق في ريال مدريد بأن توقيت قراره قد يبدو غريبًا لمن ينظرون من الخارج، لكنه أصر على أن هذا الخيار كان شخصيًّا للغاية.

ويختتم يورنتي مسيرته الدولية بعد أن خاض 27 مباراة دولية، حيث مثل بلاده في بطولتي كأس العالم وبطولة أوروبا واحدة.