ماركوس راشفورد يوجه رسالة خاصة إلى جي جي غابرييل، حيث يتدرب نجم مانشستر يونايتد الصاعد مع الفريق الأول للـ«شياطين الحمر» وهو في سن الخامسة عشرة

جاء هذا التفاعل على إنستغرام بعد أن نشر غابرييل صورة له وهو يتدرب إلى جانب نجوم مانشستر يونايتد الكبار. وعلق راشفورد، الذي تخرج من نفس الأكاديمية المرموقة، قائلاً: "الأخ الصغير نجم"، معبراً بذلك عن دعمه للجيل القادم.

وسارع الموهبة البالغة من العمر 15 عاماً بالرد، حيث أرسل رمز قلب ليشكر لاعب المنتخب الإنجليزي على كلماته المشجعة، وهي لفتة تسلط الضوء على الروابط القوية التي لا تزال قائمة داخل عائلة مانشستر يونايتد على الرغم من فترة راشفورد المؤقتة في الدوري الإسباني.