ماركوس راشفورد يستعد للعودة إلى مانشستر يونايتد مع انتهاء صلاحية بند الانتقال الدائم في عقده مع برشلونة
برشلونة يفوت الموعد النهائي الحاسم لانتقالات اللاعبين
فشل نادي برشلونة في تفعيل خيار الشراء المنصوص عليه في اتفاقية إعارة راشفورد، مما يعني أنه لم يعد يمتلك الحق الأحادي الجانب في التعاقد مع المهاجم مقابل مبلغ محدد. وكان أمام العملاق الكتالوني مهلة حتى 31 مارس لإبلاغ مانشستر يونايتد بنيته تفعيل بند الشراء البالغ 30 مليون يورو (26 مليون جنيه إسترليني/35 مليون دولار)، لكن هذا الموعد انقضى دون أي تحرك رسمي من جانب متصدر الدوري الإسباني، وفقًا لما أوردته شبكة «كادينا سير».
تترك هذه الحالة اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا في حالة من عدم اليقين بعد ما بدا أنه إعادة إحياء ناجحة لمسيرته في إسبانيا. في حين أن المدير الرياضي ديكو كان قد أكد سابقًا وجود خيار الشراء، فإن عدم تحركه قبل الموعد النهائي يشير إلى أن الضغوط الاقتصادية على النادي هي التي تحدد مرة أخرى استراتيجيته في سوق الانتقالات. يشير التقرير إلى أن برشلونة مهتم بإبرام صفقة إعارة ثانية، لكن مانشستر يونايتد لا يبدي اهتماماً كبيراً بمثل هذا الترتيب، ويفضل إنهاء العلاقة بشكل نهائي وبيعه بشكل دائم هذا الصيف.
عقبات اللعب المالي النظيف
على الرغم من أن راشفورد قد أثبت نفسه كلاعب أساسي تحت قيادة فليك، إلا أن الصفقة تعقّدت بسبب اللوائح المالية الصارمة في الدوري الإسباني. وفي حين اعتُبرت رسوم الانتقال البالغة 30 مليون يورو مقبولة، إلا أن المطالب المالية الكبيرة للاعب شكّلت عقبة أمام النادي الذي لا يزال يعاني من ديون كبيرة. تطرق ديكو مؤخرًا إلى حالة عدم اليقين المحيطة بالصفقة، معترفًا بأن القرار ينطوي على عدة عوامل معقدة. وفي حديثه عن استمرار المهاجم، قال: "[بقاء راشفورد؟] الأمر مرتبط باللعب المالي النظيف، والأولويات، والأداء، وقرار المدرب، وهو أمر لم نقم به بعد لأن الوقت ليس مناسبًا".
فرق الدوري الإنجليزي الممتاز في حالة تأهب قصوى
تشير التقارير إلى أن مانشستر يونايتد يتعامل مع الموقف بهدوء ولا ينوي خفض قيمته التقديرية للاعب. وإذا لم يستطع برشلونة دفع المبلغ المتفق عليه أو لم يرغب في ذلك، فإن «الشياطين الحمر» مستعدون للنظر في عروض من أندية منافسة في الدوري الإنجليزي الممتاز لضم هذا اللاعب الذي تخرج من أكاديمية النادي. وهناك اعتقاد متزايد في أولد ترافورد بأن السوق الإنجليزية قد توفر سعرًا أعلى من مبلغ الـ30 مليون يورو الذي كان مطروحًا سابقًا في إسبانيا.
حالة من عدم اليقين مع اقتراب نهاية الموسم
ستكون الأسابيع الأخيرة من الموسم حاسمة بالنسبة لراشفورد، الذي يسعى لإثبات جدارته إما أمام إدارة برشلونة المترددة أو أمام أرباب عمل محتملين جدد. وقد تراجع مستواه مؤخرًا، حيث لم يسجل أي هدف أو يقدم أي تمريرة حاسمة منذ يناير.
في الوضع الحالي، يبدو البقاء بشكل دائم في كامب نو أمراً معقداً للغاية. وما زال من غير الواضح ما إذا كان ذلك سيؤدي إلى فرصة ثانية في مانشستر يونايتد تحت قيادة مايكل كاريك أو انتقال مدوي إلى أحد منافسي الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن شبكة الأمان المتمثلة في خيار الشراء التي اعتمد عليها كل من اللاعب والنادي قد تلاشت رسمياً.