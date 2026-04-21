ماركوس راشفورد وفرينكي دي يونج ضمن خماسي مقصلة الانتقالات الصيفية في برشلونة!

تضع إدارة النادي أولوية لتوفير مرونة مالية من أجل ضمان الاستقرار في المستقبل، بعد موسم شهد فشل الفريق في التقدم على الصعيد الأوروبي.

ويُنظر إلى دي يونج، الذي يتقاضى حالياً ما يقارب 400 ألف يورو أسبوعياً، على أنه المرشح الأول للبيع لتخفيف عبء الرواتب عن كاهل العملاق الإسباني.

في غضون ذلك، يشير كريس ويلر من صحيفة "ميل سبورت" إلى أن مانشستر يونايتد حريص أيضًا على التخلص من راتب راشفورد المرتفع، حيث يرفض النادي خفض شرط الانتقال النهائي البالغ 26 مليون جنيه إسترليني والوارد في اتفاقية الإعارة الحالية. ويرفض برشلونة حتى الآن الالتزام بالتعاقد مع راشفورد بشكل نهائي.