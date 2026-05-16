ماركوس راشفورد إلى ريال مدريد؟ .. مورينيو يفتح الباب لنجم برشلونة!

في مقال له بنشرة "إنسايد فوتبول" الإخبارية، استعرض الصحفي في صحيفة "ذا إندبندنت" ميجيل ديلاني تطورات الوضع وسلط الضوء على المزايا التكتيكية التي يراها مورينيو في ضم المهاجم البالغ من العمر 28 عامًا.

وكتب ديلاني: "إذا حدث تغيير كبير، فإن بعض المصادر المقربة من الموقف تقول إن مورينيو قد يضيف المزيد من الإثارة من خلال السعي وراء ماركوس راشفورد. وقد أفادت صحيفة "الإندبندنت" يوم الخميس أن برشلونة يواجه مفاوضات مطولة مع مانشستر يونايتد بشأن المهاجم.

ويقول ديلاني: "يتمتع مورينيو بعلاقة جيدة مع راشفورد، وهناك شعور بأنه سيحب القيام بذلك لسببين: الأول هو الحصول على لاعب جيد يعرفه؛ والثاني هو إحداث اضطراب بالفعل بالإضافة إلى بعض المشاكل لبرشلونة."