"جئت لآخذ مكانه".. مارسيلو يكشف رد الفعل المفاجئ من روبرتو كارلوس على وصوله لريال مدريد

وتحدَّث مارسيلو عبر برنامج Campo de Estrellas على قناة ريال مدريد، مُفصِّلاً التجربة الاستثنائية التي عاشها عند لقائه بمثله الأعلى، قائلاً: "تصل إلى مكان ما، فيرحِّب بك قدوتك بحرارة وهو يعلم أنك تلعب في المركز نفسه، وأنني كنت قادماً لأكون 'خليفة روبرتو كارلوس'".

وحرص الظهير الأسطوري بسرعة على أن يكون لدى زميله الجديد وسيلة اتصال مباشرة لأي مشكلة قد تواجهه. وتذكَّر مارسيلو ما قاله له مواطنه: "مارسيلو، خُذ رقمي ودوِّنه. اتصل بي إذا احتجت أي شيء".

وامتدَّ ذلك الدفء إلى ما هو أبعد بكثير من ملعب التدريب، إذ وفَّر استقراراً بالغ الأهمية للمحيطين باللاعب الشاب. وأوضح مارسيلو: "لقد عاملني، وعامل زوجتي، وشقيق زوجتي، وجدي، وكأننا من عائلته. ليس من الطبيعي أن يعاملك أحدهم بهذا القدر من الحسن بينما هو قادم ليحل مكانك. فمن الناحية النظرية، كنت قادماً لأحل محله، ومع ذلك ساعدني كثيراً".



