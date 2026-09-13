"فضح كذبة التجديد للنصر" .. إعلان السد عن صفقة بروزوفيتش يعيد الجدل حول مغادرة العالمي!

وكان ملف رحيل مارسيلو بروزوفيتش عن النصر، قد أعقبه الكثير من الجدل، حول السبب وراء ذلك، وسط تأكيدات سابقة بأن مغادرته جاءت بسبب عدم التوصل لاتفاق لتجديد عقده.

وفي هذا السياق، ذكر مدير الإدارة القانونية السابق بنادي النصر، سعد السبيعي، بأن بروزوفيتش كانت لديه رغبة واضحة بالاستمرار مع الفريق لمدة سنتين، إلا أن الإدارة الرياضية كانت ترى أن الأنسب هو التجديد لسنة واحدة فقط دون مزايا مالية إضافية بحكم عمر اللاعب، من أجل ضمان عدم تحميل النادي التزامات مستقبلية كبيرة، ليرفض اللاعب متمسكًا بشرط السنتين.

في المقابل، قال الإعلامي خالد الرشيد، إن قرار النصر برحيل بروزوفيتش، جاء بالإجماع بين المدير الرياضي والرئيس التنفيذي، إضافة إلى موافقة المدرب الجديد أنج بوستيكوجلو، بعد أخذ رأيه الفني حول اللاعب.

وبخلاف الروايتين، فإن توجه الإدارة نحو عدم تجديد عقد بروزوفيتش، جاء بسبب البحث عن بديل أصغر سنًا، فيما أشار الصحفي عوض الرقعان، بأن الكرواتي صاحب الـ33 عامًا، كان على طاولة الأهلي إلا أنه رفض التعاقد معه، بسبب معاناته من إصابة مزمنة، وعدم قدرته على لعب مباراتين أو ثلاثة متتالية.