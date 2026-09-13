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Marcelo Brozovic Sadd Nassrsocial gfx/ Getty Images
محمود خالد

"فضح كذبة التجديد للنصر" .. إعلان السد عن صفقة بروزوفيتش يعيد الجدل حول مغادرة العالمي!

مارسيلو بروزوفيتش
النصر
السد
دوري روشن السعودي
دوري أبطال آسيا النخبة

السد يعلن صفقة بروزوفيتش رسميًا..

"كسب أسطورة والنصر فقد منظومة"، هكذا جاء الرد على إعلان نادي السد القطري، عن التعاقد رسميًا مع وسط الميدان الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، كلاعب حر.

وكان النصر قد أعلن عن رحيل بروزوفيتش، في يونيو الماضي، بعد قرار عدم تجديد عقده، فيما تعاقد "العالمي"، مع المحور البرتغالي سامو كوستا، القادم من ريال مايوركا، من أجل تعويضه.

ولكن، جاءت كلمتان في تغريدة نادي السد، عند الإعلان عن صفقة بروزوفيتش، تبعها جدل إعلامي حول ما إذا كان قرار الرحيل، بناءً على رغبة الكرواتي، أم بإشارة من الإدارة.

  • "كذبة التجديد للنصر"

    وجاء إعلان نادي السد، عبر منصة (إكس)، والذي تضمن مقطع فيديو ترويجيًا، للنجم الكرواتي بقميص "الزعيم" القطري، بأنه تعاقد مع اللاعب حتى 2027، أي لمدة موسم رياضي واحد.

    وبدوره، علّق الإعلامي مبارك الشهري على هذا الأمر، بتغريدة قال فيها "حساب نادي السد يفضح كذبة أن بروزو اشترط سنتين للتجديد وها هو يوقع سنة. الحقيقة أن الرغبة في التجديد لم تكن موجودة عند البرتغاليين".

    وأضاف "كان يحتاج محور "6" مواليد بقيمة (فالنتين) أتانجانا أو (محمدو) دومبيا، ليكتمل الفريق والاحتياجات بتواجد بروزو. الحقيقة أن: السد كسب أسطورة والنصر فقد منظومة".


    • إعلان

  • جدل رحيل بروزوفيتش

    وكان ملف رحيل مارسيلو بروزوفيتش عن النصر، قد أعقبه الكثير من الجدل، حول السبب وراء ذلك، وسط تأكيدات سابقة بأن مغادرته جاءت بسبب عدم التوصل لاتفاق لتجديد عقده.

    وفي هذا السياق، ذكر مدير الإدارة القانونية السابق بنادي النصر، سعد السبيعي، بأن بروزوفيتش كانت لديه رغبة واضحة بالاستمرار مع الفريق لمدة سنتين، إلا أن الإدارة الرياضية كانت ترى أن الأنسب هو التجديد لسنة واحدة فقط دون مزايا مالية إضافية بحكم عمر اللاعب، من أجل ضمان عدم تحميل النادي التزامات مستقبلية كبيرة، ليرفض اللاعب متمسكًا بشرط السنتين.

    في المقابل، قال الإعلامي خالد الرشيد، إن قرار النصر برحيل بروزوفيتش، جاء بالإجماع بين المدير الرياضي والرئيس التنفيذي، إضافة إلى موافقة المدرب الجديد أنج بوستيكوجلو، بعد أخذ رأيه الفني حول اللاعب.

    وبخلاف الروايتين، فإن توجه الإدارة نحو عدم تجديد عقد بروزوفيتش، جاء بسبب البحث عن بديل أصغر سنًا، فيما أشار الصحفي عوض الرقعان، بأن الكرواتي صاحب الـ33 عامًا، كان على طاولة الأهلي إلا أنه رفض التعاقد معه، بسبب معاناته من إصابة مزمنة، وعدم قدرته على لعب مباراتين أو ثلاثة متتالية.

  • بروزوفيتش يواجه كل أندية السعودية

    ويطمح السد لاستغلال خبرة بروزوفيتش الكروية، حيث مثّل النصر على مدار 3 مواسم، ورحل متوجًا بلقب دوري روشن السعودي، في موسم 2025-2026.

    بروزوفيتش الذي حصد بطولة الدوري الإيطالي مع إنتر، ولقب الدوري الكرواتي ثلاث مرات مع دينامو زغرب، كان ضمن فئة نجوم العالم، المنتقلين إلى دوري روشن، في موسم الميركاتو التاريخي في صيف 2023، حينما غادر قلعة النيراتزوري، لارتداء قميص "فارس نجد"، مقابل 15.7 مليون يورو.

    وبعد 124 مباراة رسمية، بقميص النصر، في مختلف المسابقات، سجل خلالها 8 أهداف وصنع 23 تمريرة حاسمة، قرر بروزوفيتش اتخاذ خطوة جديدة في مسيرته، بالانتقال إلى السد القطري لموسم واحد.

    وبحسب ما أسفرت عنه قرعة دوري أبطال آسيا للنخبة "2026-2027"، فإن السد سيواجه جميع أندية السعودية المشاركة في البطولة القارية، خلال مرحلة الدوري.

    * 13 أكتوبر: السد يواجه الهلال على ملعب جاسم بن حمد، في الجولة الثانية.

    * 26 أكتوبر: السد يواجه القادسية على ملعب الأمير محمد فهد، في الجولة الثالثة.

    * 2 نوفمبر: السد يواجه الأهلي على ملعب جاسم بن حمد، في الجولة الرابعة.

    * 24 نوفمبر: السد يواجه النصر على ملعب الأول بارك، في الجولة الخامسة.

    * 15 فبراير: السد يواجه النصر على ملعب جاسم بن حمد، في الجولة الثامنة.

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