مارتن زوبيمندي يصبح اللاعب العاشر في أرسنال الذي ينسحب من المشاركة مع منتخب بلاده، في الوقت الذي أصدرت فيه إسبانيا بياناً
إسبانيا تؤكد إصابة زوبيمندي في الركبة
أصدر الاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم (RFEF) بيانًا رسميًا بعد ظهر يوم الأحد يؤكد فيه أن زوبيمندي قد غادر معسكر المنتخب الوطني.
وفي بيان رسمي، ذكر الاتحاد الإسباني لكرة القدم أن مارتين زوبيمندي انسحب في اللحظة الأخيرة من تشكيلة المنتخب الإسباني التي ستواجه مصر بسبب شعوره بألم في ركبته اليمنى.
وأشار الاتحاد إلى أنه قرر عدم المخاطرة حفاظًا على صحة اللاعب، وأنه تم إطلاع الجهاز الطبي لنادي أرسنال بشكل كامل على الموقف.
كابوس الإصابات الدولية الذي يواجه أرسنال
يُعد رحيل زوبيمندي أحدث ضربة في فترة التوقف الدولية التي تحولت إلى كابوس بالنسبة لميكيل أرتيتا. وبذلك يصبح اللاعب الإسباني العاشر من لاعبي أرسنال الذي ينسحب من معسكر منتخب بلاده خلال فترة التوقف الحالية، مما يجبر الطاقم الطبي للغانرز على العمل لساعات إضافية استعدادًا لاستئناف الدوري الإنجليزي الممتاز.
كما انسحب إيبيريتشي إيزي، وغابرييل ماغالهايس، ولياندرو تروسارد، وويليام ساليبا، وجوريان تيمبر، وبوكايو ساكا، وديكلان رايس، ونوني مادويكي، وبييرو هينكابي من المشاركة مع منتخباتهم الوطنية خلال الأسبوع الماضي.
التدابير الاحترازية الخاصة بنجم «الغانرز»
قررت إسبانيا السماح لزوبيمندي بالعودة فوراً بدلاً من إبقائه مع الفريق لمزيد من المراقبة، مما سيتيح له بدء عملية إعادة التأهيل في لندن على الفور.
وسيقوم الجهاز الطبي للنادي بإجراء تقييمه الخاص لركبة لاعب الوسط بمجرد وصوله إلى لندن كولني. وبالنسبة لأرسنال، فإن خسارة زوبيمندي ستكون ضربة قوية بالنظر إلى أهميته التكتيكية في الحفاظ على التوازن بين الدفاع والهجوم، خاصة وأن لاعبي وسط آخرين رئيسيين يعانون حاليًا من مشاكل لياقية.
ما هي الخطوة التالية لأرسنال؟
سيكون أرتيتا في حاجة ماسة إلى أخبار إيجابية بشأن قائمة اللاعبين الغائبين الطويلة. وسيجبر العدد الهائل من الإصابات الجهاز الفني على التفكير في إجراء تعديلات تكتيكية أو الاعتماد على اللاعبين الاحتياطيين إذا امتدت فترات التعافي إلى ما بعد فترة التوقف الدولي.
بعد فترة التوقف الدولية، يواجه أرسنال فريق ساوثهامبتون في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، تليها مباراة صعبة في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا ضد سبورتنج لشبونة.