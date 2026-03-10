AFP
مارتن أونيل "حزين" بسبب اقتحام الملعب بعد مباراة رينجرز وسيلتيك، حيث يخشى مدرب بويز أن "سحر" ديربي أولد فيرم سيضيع
فوضى في إيبروكس: خرق أمني بعد المباراة
وصل التوتر الشديد الذي أحاط بربع نهائي كأس اسكتلندا إلى ذروته فور صافرة النهاية في ملعب إيبروكس.
بعد مباراة مرهقة انتهت بالتعادل 0-0 في الوقت الأصلي والإضافي، فاز سلتيك في النهاية بفوز دراماتيكي 4-2 بركلات الترجيح. أثار هذا النتيجة موجة من الفرح بين مشجعي الفريق الزائر، الذين خرق العديد منهم الحواجز الأمنية واندفعوا إلى عشب ملعب إيبروكس المقدس في احتفال صاخب.
ومع ذلك، سرعان ما تحولت مشاهد الفرح هذه إلى أعمال عنف عندما رد مجموعة من مشجعي رينجرز الغاضبين بخرق الحواجز الخاصة بهم لمواجهة منافسيهم اللدودين. تصاعدت حدة الموقف مع إطلاق مشاعل نارية على الحشد ووقوع مواجهات مباشرة على أرض الملعب. أجبر حجم الاضطرابات الشرطة والمشرفين على التدخل بشكل عاجل، حيث شكلوا حاجزًا بشريًا ضخمًا لفصل الفصائل المتعارضة. استلزم الأمر جهدًا كبيرًا من السلطات لاستعادة النظام وتطهير الملعب بعد ما وصف بأنه فشل أمني فوضوي وخطير.
أونيل يأسف لفقدان البريق
وقد شهدت هذه المباراة عودة نادرة لعدد أكبر من مشجعي الفريق الزائر بلغ 7500 مشجع، في خروج عن المعتاد في السنوات الأخيرة التي شهدت تقييد عدد المشجعين الزائرين إلى أعداد قليلة جدًا أو حتى حظرهم تمامًا، ويخشى أونيل أن تؤدي أحداث يوم الأحد إلى العودة إلى النهج الأكثر حذرًا.
وفي حديثه إلى TalkSport، قال أونيل: "كنت من أشد المؤيدين، من بعيد، لفكرة أن مباراة أولد فيرم، التي لا تزال مباراة رائعة، فقدت بعضًا من بريقها بدون مشجعي الفريق الزائر، وبدون تخصيص عدد كامل من المشجعين الزائرين. وأعتقد أن الضجيج الذي انبعث من إيبروكس، يوم الأحد الماضي ويوم الأحد الذي سبقه، على الرغم من أننا لم نكن سوى 2500 شخص، كان شيئًا لم أسمعه منذ وقت طويل جدًا. ربما منذ أن لعب سلتيك ضد ليفربول في عام 2003، سمعت ضجيجًا من ملعب مثل هذا".
مخاوف بشأن مستقبل الشرطة
اعترف المدرب المخضرم بأنه "حزين" بسبب التداعيات المحتملة، خوفًا من أن تقرر السلطات أن مثل هذه الحشود الكبيرة لا يمكن إدارتها بأمان. في الواقع، أعلنت رئيسة قسم شرطة غلاسكو الكبرى في اسكتلندا، إيما كروفت، في أعقاب ذلك أن وجود هذا العدد الكبير من المشجعين الزائرين في مباراة أولد فيرم "غير ممكن في الوقت الحالي".
وتابع أونيل: "لذلك، هناك شيء سحري حقًا في هذا الأمر، وأنا بالطبع حزين جدًا بسبب الأحداث. كلمة حزين تبدو وكأنك تقلل من شأن الأمور أو تقلل من أهميتها. لكن بشكل عام، إنه لأمر مؤسف لأنني أعتقد أن الأشياء التي كنت آمل أن تحدث، والتي حدثت لفترة طويلة، قد لا تحدث الآن.
"سيشاهد الناس ذلك ويقولون إن 7000 شخص في إيبروكس أو سيلتيك بارك لا يمكن مراقبتهم. لا أعرف الإجابة، لكنني ما زلت أعتقد أننا سنخسر شيئًا مهمًا مرة أخرى إذا استمرت هذه الأجواء طوال المباراة".
ستراكان ينضم إلى الانتقادات
أثارت هذه الحوادث نقاشًا واسعًا حول سلوك المشجعين، حيث انتقد المدير الفني السابق لفريق سيلتيك جوردون ستراكان أيضًا أولئك الذين "يرتدون أقنعة ويضربون الشرطة" في محاولة للتأثير على قرارات النادي.
وتذكر أونيل، وهو يتأمل في الفترة التي قضاها في باركهيد بين عامي 2000 و2005، قائلاً: "سأكون سعيداً إذا تم النظر بجدية في هذه الأمور بالذات، ما حدث، وما كان يمكن تجنبه، لكنني أعتقد بصدق أنه من حيث الأجواء، لم يكن هناك ما يماثلها. وأنا أتحدث عن الذهاب إلى إبروكس حيث الأجواء معادية، حيث تشعر في الواقع، بشكل غريب، بنوع من السعادة المُسكرّة. قد تكون كلمة "سعادة" قوية جدًا، لكنها كانت حقًا مذهلة".
