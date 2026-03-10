مارتن أونيل "حزين" بسبب اقتحام الملعب بعد مباراة رينجرز وسيلتيك، حيث يخشى مدرب بويز أن "سحر" ديربي أولد فيرم سيضيع

وقد شهدت هذه المباراة عودة نادرة لعدد أكبر من مشجعي الفريق الزائر بلغ 7500 مشجع، في خروج عن المعتاد في السنوات الأخيرة التي شهدت تقييد عدد المشجعين الزائرين إلى أعداد قليلة جدًا أو حتى حظرهم تمامًا، ويخشى أونيل أن تؤدي أحداث يوم الأحد إلى العودة إلى النهج الأكثر حذرًا.

وفي حديثه إلى TalkSport، قال أونيل: "كنت من أشد المؤيدين، من بعيد، لفكرة أن مباراة أولد فيرم، التي لا تزال مباراة رائعة، فقدت بعضًا من بريقها بدون مشجعي الفريق الزائر، وبدون تخصيص عدد كامل من المشجعين الزائرين. وأعتقد أن الضجيج الذي انبعث من إيبروكس، يوم الأحد الماضي ويوم الأحد الذي سبقه، على الرغم من أننا لم نكن سوى 2500 شخص، كان شيئًا لم أسمعه منذ وقت طويل جدًا. ربما منذ أن لعب سلتيك ضد ليفربول في عام 2003، سمعت ضجيجًا من ملعب مثل هذا".