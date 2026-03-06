مارتن أوديغارد وإيثان نوانيري من بين ثمانية أسماء يفكر أرسنال في بيعها، حيث يتعين على الغانرز التخلي عن لاعبيه النجوم

يواجه عملاق لندن حقيقة استثمار 268 مليون جنيه إسترليني في مواهب جديدة. في حين أن هذا التوظيف المكثف دفع فريق ميكيل أرتيتا إلى صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، إلا أنه ترك النادي في موقف حرج فيما يتعلق بقواعد الربح والاستدامة (PSR). وفقًا لصحيفة The Telegraph، حددت المناقشات الداخلية الحاجة إلى رحيل لاعب رئيسي واحد على الأقل من الفريق الأول لضمان الامتثال على المدى الطويل.

والمثير للصدمة أن قائد النادي مارتن أوديغارد من بين أولئك الذين قد يتم التضحية بهم. مع انخفاض قيمته السوقية حاليًا بعد خمس سنوات في النادي، فإن أي رسوم انتقال كبيرة يتم الحصول عليها مقابل اللاعب النرويجي ستشكل ربحًا محاسبيًا ضخمًا. ستكون هذه الخطوة بمثابة مقامرة، ولكن مع بقاء عامين فقط على انتهاء عقده، يوازن مجلس الإدارة بين الراحة المالية وأهميته على أرض الملعب.