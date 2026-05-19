وفي الوقت الذي يستعد فيه المنتخب الوطني لبطولة كأس العالم 2026، يظل مستقبل نجم إنتر ميامي البالغ من العمر 38 عامًا هو الموضوع الرئيسي الذي يشغل الجميع.
"حزن مارادونا سيتكرر" .. سكالوني يتحدث عن اعتزال ليونيل ميسي بعد كأس العالم 2026
نداء سكالوني لميسي للبقاء
في حديثه إلى الاتحاد الأمريكي الجنوبي لكرة القدم (كونميبول)، أعرب سكالوني عن رغبته في إبقاء ميسي على أرض الملعب لأطول فترة ممكنة.
وقد قاد القائد، الذي خاض 198 مباراة دولية وسجل 116 هدفًا، الأرجنتين إلى الفوز بكأس العالم 2022 في قطر، بالإضافة إلى لقبين في كأس أمريكا الجنوبية.
ورغم أن الأرجنتين قد قدمت قائمتها الأولية المكونة من 55 لاعبًا للبطولة المقبلة، إلا أن المدرب ليس مستعدًا لتوديعه. وركز على الحاضر قائلاً: "إن القدرة على رؤيته وهو يلعب أمر رائع. بغض النظر عما إذا كانت هذه هي كأس العالم الأخيرة له أم لا. لا أحب التفكير فيما سيحدث، أريد الاستمتاع باللحظة. الجميع يريد رؤيته وهو يلعب".
المقارنة المحزنة بمارادونا
إن الأثر العاطفي لفقدان موهبة فريدة من نوعها في جيله يثقل كاهل مدرب الأرجنتين، مما يدفعه إلى إجراء مقارنات مع الأسطورة دييجو مارادونا، الذي اشتهر بفوزه بكأس العالم عام 1986.
يجد سكالوني صعوبة في تقبل فكرة تشكيل فريق بدون نجمه. وأضاف: "أحب أن أعتقد أنه سيستمر في اللعب، لأن عدم رؤيته على الملعب بعد الآن يجعلك حزينًا، كما حدث مع دييجو. إنهم لاعبون تركوا بصمة في تاريخ كرة القدم. التفكير في أنه لن يلعب بعد الآن لا يمنحك راحة البال. أفضل التفكير في الحاضر".
شراكة أحلام للأرجنتين
يسعى حامل اللقب العالمي ثلاث مرات بنشاط إلى الفوز بلقبه الرابع، حيث يستعد الفريق بعد فوزه مؤخرًا في مباراتين وديتين بنتيجة 2-1 و5-0 على موريتانيا وزامبيا.
وعندما سُئل عن كيفية إدارته لكل من ميسي ومارادونا، أكد المدرب أنه لن يكون هناك أي صعوبة تكتيكية: "بالطبع كانا سيلعبان معًا في منتخب بلدي. لا أفكر في نظام لعب يعتمد على المدرب بل على اللاعبين، فقد كانا الأفضل في العالم وهما قادران على التكيف. يمكنهما أن يكمل كل منهما الآخر بسهولة، والمشكلة ستكون بالنسبة للمنافسين".
ماذا ينتظر البطل بعد ذلك؟
قبل انطلاق مباريات المجموعة العاشرة في كأس العالم، ستواجه الأرجنتين هندوراس في 7 يونيو وأيسلندا في 10 يونيو. ثم يبدأ رجال سكالوني الدفاع عن لقبهم بمواجهة الجزائر في 17 يونيو، قبل أن يلتقوا بالنمسا في 22 يونيو والأردن في 28 يونيو، على أمل أن يقدم قائدهم الأسطوري أداءً رائعاً مرة أخرى.