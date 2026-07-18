وفي مقابلة خاصة مع صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية، تحدث نجل "الفتى الذهبي" عن مكانة ميسي التاريخية مقارنة بوالده، حيث قال: "لا تعجبني المقارنات، وأتفهم أن ليو نفسه قد طلب تجنبها. يمكن لميسي أن يفخر بأنه أصبح بطلاً استثنائياً، وهو الآن بلا شك ثاني أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم".

وحول توقعاته لهوية الفائز في المباراة النهائية لكأس العالم، رفض دييجو جونيور ترجيح كفة طرف على آخر، مضيفًا: "الفرص متساوية بنسبة 50% لكل فريق. أشعر بالغيرة من الجماهير المحايدة، لأنهم سيحظون بفرصة الاستمتاع بهدوء بعرض كروي عظيم".

وانتقل للحديث عن الدعم الجماهيري الكبير الذي تحظى به الأرجنتين في مدينة نابولي الإيطالية، مشيرًا إلى أن هذا يعود للإرث الخالد الذي تركه والده هناك، وأوضح: "هذا هو الصواب، باسم مارادونا. إنه حب أبدي استحقه والدي أكثر من أي شخص آخر. لقد أثبت لنابولي أنها قادرة على الوصول إلى القمة ورفع رأسها عالياً حتى خارج الملعب. لقد مهد الطريق، ثم جاءت ألقاب الدوري الأخرى، والآن أصبحت المدينة رقم واحد في أوروبا من حيث السياحة".

واختتم مارادونا جونيور مقابلته بالرد الحاسم على سؤال حول ما إذا كان ميسي يُعد بطلاً شعبياً بدرجة أقل من والده، ليعود ويؤكد رفضه لهذه التقييمات قائلاً: "سبق وأن قلت إنني لا أحب المقارنات، فما الفائدة من القول إن (بينو دانييلي) أفضل من (بيناتو)؟".