ماذا يحتاج ميلان للوصول إلى دوري أبطال أوروبا في الجولة الأخيرة من الدوري الإيطالي؟!

استعاد ميلان زخمه في المباراة التي لم يكن بإمكانه أن يخسرها بأي حال من الأحوال: فقد تغلب على جنوى بنتيجة 2-1 على أرضه، وظل راسخًا في منطقة دوري أبطال أوروبا، وأصبح مصيره الآن بين يديه.

سيواجه فريق ماسيميليانو أليجري في الجولة الأخيرة كالياري، الذي ضمن بقاءه بالفعل، في محاولة للحصول على بطاقة التأهل إلى أهم مسابقة أوروبية. كل هذا في سياق صراع مثير بين أربعة فرق مع روما ويوفنتوس وكومو، وجميعها لا تزال في السباق.

ما الذي يحتاجه ميلان للوصول إلى دوري أبطال أوروبا في آخر 90 دقيقة؟ الترتيب النهائي مع نتائج المنافسين الثلاثة.