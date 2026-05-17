Goal.com
مباشرالتذاكر
Genoa CFC v AC Milan - Serie AGetty Images Sport
Stefano Silvestri و علي رفعت

ماذا يحتاج ميلان للوصول إلى دوري أبطال أوروبا في الجولة الأخيرة من الدوري الإيطالي؟!

الدوري الإيطالي
ميلان
ميلان ضد كالياري

عاد ميلان بقوة إلى سباق التأهل إلى دوري أبطال أوروبا بفوزه في جنوى، وهو يسعى الآن إلى إتمام المهمة في آخر 90 دقيقة: ما الذي يحتاجه فريق أليجري.

استعاد ميلان زخمه في المباراة التي لم يكن بإمكانه أن يخسرها بأي حال من الأحوال: فقد تغلب على جنوى بنتيجة 2-1 على أرضه، وظل راسخًا في منطقة دوري أبطال أوروبا، وأصبح مصيره الآن بين يديه.

سيواجه فريق ماسيميليانو أليجري في الجولة الأخيرة كالياري، الذي ضمن بقاءه بالفعل، في محاولة للحصول على بطاقة التأهل إلى أهم مسابقة أوروبية. كل هذا في سياق صراع مثير بين أربعة فرق مع روما ويوفنتوس وكومو، وجميعها لا تزال في السباق.

ما الذي يحتاجه ميلان للوصول إلى دوري أبطال أوروبا في آخر 90 دقيقة؟ الترتيب النهائي مع نتائج المنافسين الثلاثة.

  • الترتيب

    فيما يلي ترتيب الدوري الإيطالي فيما يتعلق بالفرق المتنافسة على مقاعد دوري أبطال أوروبا:

    3. ميلان 70

    4. روما 70

    5. كومو 68

    6. يوفنتوس 68

    • إعلان

  • ما الذي يحتاجه ميلان للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا

    سيحتل ميلان أحد المراكز الأربعة الأولى إذا:

    -فاز بغض النظر عن النتائج الأخرى

    -تعادل ولكنه لا ينتهي بنفس عدد النقاط مع صاحب المركز الرابع أو مع يوفنتوس وكومو، أو مع يوفنتوس فقط

    -خسر، وخسر روما، ولم يفز أي من يوفنتوس وكومو

    -خسر ولم يفز كل من كومو ويوفنتوس

  • ماذا سيحدث إذا احتل ميلان ويوفنتوس المركز الرابع برصيد 71 نقطة؟

    الترتيب في حالة فوز يوفنتوس، وتعادل ميلان، وفوز روما، وعدم فوز كومو:

    يوفنتوس 2

    ميلان 2

    سيتم النظر إلى فارق الأهداف الإجمالي (حالياً يوفنتوس +27، ميلان +19).

  • ماذا سيحدث إذا أنهى ميلان وروما الموسم في المركز الرابع برصيد 70 نقطة؟

    السيناريو الوحيد الذي يمكن أن يضمن لميلان وروما احتلال المركز الرابع هو خسارة الفريقين وفوز فريق واحد فقط من بين يوفنتوس وكومو. وفي هذه الحالة، سيتم الرجوع إلى نتائج المواجهات المباشرة بين الروسونيري والجالوروسي:

    ميلان 4

    روما 1

    ميلان يتأهل

  • ماذا سيحدث إذا احتل ميلان وكومو المركز الرابع برصيد 71 نقطة؟

    يمكن أن يحتل ميلان وكومو المركز الرابع برصيد 71 نقطة في حال تعادل الروسونيري، وفوز كومو، وعدم فوز يوفنتوس، وفوز روما. وفيما يلي ترتيب المواجهات المباشرة بين ميلان وكومو:

    ميلان 4

    كومو 1

    ميلان تأهل

  • ماذا سيحدث إذا أنهى ميلان ويوفنتوس وروما الموسم برصيد 71 نقطة؟

    هذا هو ترتيب المواجهات المباشرة في حالة تعادل ميلان ويوفنتوس وروما في المركز الرابع برصيد 71 نقطة (فوز يوفنتوس، وتعادل ميلان وروما، وعدم فوز كومو):

    يوفنتوس 6 نقاط

    ميلان 6 نقاط

    روما 2 نقطة

    ميلان يتأهل

  • ماذا سيحدث إذا أنهى ميلان ويوفنتوس وكومو الموسم برصيد 71 نقطة؟

    ترتيب المواجهات المباشرة في حالة فوز يوفنتوس، وتعادل ميلان، وفوز كومو، وفوز أو هزيمة روما، مع احتلال ميلان ويوفنتوس وكومو للمركز الثالث أو الرابع:

    كومو 7

    ميلان 6

    يوفنتوس 2

    تأهل ميلان (إذا خسر روما وأنهى الموسم برصيد 70 نقطة)

    ميلان غير مؤهل (إذا فاز روما وأنهى الموسم برصيد 73 نقطة)

  • ماذا سيحدث إذا أنهى ميلان وكومو وروما الموسم برصيد 71 نقطة؟

    ترتيب المواجهات المباشرة في حالة تعادل ميلان وروما، وفوز كومو، وعدم فوز يوفنتوس:

    ميلان 8

    كومو 4

    روما 4

    ميلان يتأهل

  • ماذا سيحدث إذا أنهى كل من ميلان ويوفنتوس وروما وكومو الموسم برصيد 71 نقطة؟

    ترتيب المواجهات المباشرة في حالة تعادل أربعة فرق في المركز الرابع، أي في حال فوز يوفنتوس وكومو وتعادل ميلان وروما:

    كومو 10

    ميلان 10

    يوفنتوس 6

    روما 5

    ميلان يتأهل

الدوري الإيطالي
ميلان crest
ميلان
ميلان
كالياري crest
كالياري
كالياري