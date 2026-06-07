ماذا لو كان مودريتش مهاجمًا؟! .. مشاكل كرواتيا الودية يجب أن تتركمه على باب الطائرة!

أنهى المنتخب الكرواتي مواجهته الودية الأخيرة بالفوز على نظيره السلوفيني بهدفين مقابل هدف واحد في اللقاء المثير الذي جمع بينهما على ملعب فاراجدين وسط حضور جماهيري كبير جاء لدعم رفاق القائد المخضرم قبل السفر الطويل.

وتأتي هذه المباراة في إطار المحطة الاستعدادية الأخيرة للكروات قبل التوجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية لخوض غمار منافسات بطولة كأس العالم لتكون هذه النتيجة بمثابة جرس إنذار أخير وفرصة سانحة للجهاز الفني من أجل تدارك السلبيات التي ظهرت بوضوح في الأداء العام للفريق الكرواتي قبل الدخول في الأجواء الرسمية للبطولة الأكبر عالميًا.