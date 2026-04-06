"ماذا لو فشل تشابي ألونسو في الأشهر الستة الأولى؟" - ليفربول يحذر من المطالبة بإقالة آرني سلوت، الأمر الذي قد يعيد وجهاً مألوفاً إلى أنفيلد

"حسنًا، أتفهم هذه الضجة لأن تشابي هو أحد المفضلين لدى جماهير ليفربول"، قال بارنز لصحيفة "ليفربول إيكو". "لكن ألم يفشل في ريال مدريد؟ هل كان مدربًا ناجحًا بالفعل؟ بالطبع، لا تسيئوا فهمي، أعتقد أن تشابي رائع وقد قام بعمل جيد. لكنه طُرد من ريال مدريد بسبب الفشل، أليس كذلك؟ لهذا السبب تخلصوا منه. بالطبع نحن نحب الضجة التي تثيرها أسماء اللاعبين السابقين. وقد تم ذكر ستيفن جيرارد من قبل. لذا أتفهم طريقة تفكير المشجعين. لكن هذه هي طبيعة المشجعين. إنهم متقلبون للغاية".

يعتقد بارنز أن استبدال سلوت بألونسو لن يؤدي إلا إلى خلق دوامة من عدم الاستقرار في النادي. وجادل بأن النجاح الذي حققه سلوت في موسمه الأول، حيث حصد لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، يجب أن يكسبه تقديرًا أكبر بكثير مما يحظى به حاليًا من قاعدة المشجعين المستاءة.

وأضاف بارنز: "لقد فزنا بالدوري مع آرني سلوت وفجأة نريد إقالته؟ إذا رحل هو وجاء ألونسو، وافترض أن ألونسو فشل في الأشهر الستة الأولى أو السنة الأولى، فهل سنقول نطرده ونجلب شخصًا آخر؟ أنا دائمًا أدعم المدربين، أيا كانوا، لأنهم يأتون إلى النادي بسبب نجاحهم، ولأنهم مدربون جيدون، ويجب منحهم الوقت. كان يورغن كلوب متأخراً بـ 20 نقطة عن الصدارة عندما جاء لأول مرة، لكننا وقفنا إلى جانبه. لذا أعتقد أن تشابي سيكون مدرباً رائعاً يوماً ما، لكنني أريد أن يبقى آرني سلوت".