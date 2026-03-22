ترجمه
"ماذا فعلتُ؟!" - كيف أدى ركل كريستيانو رونالدو إلى طرد مدافع ريال مدريد
كان من المفترض أن يكون رونالدو لاعباً لا يمكن الاستغناء عنه في ريال مدريد
لم تكن هناك أي نية سيئة في تلك التدخلات، لكنها تسببت له في مشاكل. خلال الفترة التي حطم فيها الأرقام القياسية في سانتياغو برنابيو، كان رونالدو، الفائز خمس مرات بجائزة الكرة الذهبية، يُعتبر لاعباً لا يُمس — في حين كان منافسه الأبدي ليونيل ميسي يتمتع بمكانة مماثلة في برشلونة.
كان زملاء الفريق يُشجَّعون على عدم التعامل بخشونة غير ضرورية مع النجوم، حيث كانت لياقتهم البدنية تُعتبر أمرًا حاسمًا لإنجاح الفريق. وكان آخر ما يحتاجه ريال مدريد هو أن يغيب رونالدو عن الملاعب بعد تعرضه لضربة من أحد زملائه.
كيف قام زميل رونالدو في ريال مدريد بإسقاطه بتدخل «قاسٍ»
يعترف هرناندو بأنه تجاوز الحدود في إحدى التدريبات، حيث روى اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا - والذي يلعب حاليًا في صفوف راسينغ سانتاندير - لإذاعة «كاديناسير» كيف خاطر بالتعرض للنبذ من قبل ريال مدريد: «لقد ركلت كريستيانو عن غير قصد. بصدق، لم أكن أقصد حتى أن أمد قدمي. لكن في إحدى اللعبات التي رأيت أنه قادم فيها بالتأكيد، انبطحت على الأرض، ولمس الكرة قليلاً، فاصطدمت به في وتر العرقوب، وكانت ركلة قاسية.
"فكرت: 'يا إلهي، ماذا فعلت؟' لم أتدرب مرة أخرى في تلك السنة! أعتقد أن ذلك كان في شهر مارس تقريبًا، لا أتذكر بالضبط متى، لم يكن هناك الكثير من الوقت المتبقي حتى نهاية الموسم، لكن لم يتم استدعائي مرة أخرى في تلك السنة!"
وقد زُعم في السنوات التي تلت ذلك أن هيرناندو تم استبعاده تمامًا من ريال مدريد عقب مشاجرته مع رونالدو في ملعب التدريب. وقد سعى لتوضيح تلك الموقف، مضيفًا: "في تلك السنة، انتقل كريستيانو إلى يوفنتوس، وفي السنة التالية عدت للتدريب مع الفريق الأول. ثم بدأت الأخبار تظهر على غرار 'اللاعب الشاب الذي دمر مسيرته'. وكنت أفكر، 'يا إلهي، يا لها من كرة ثلجية تتشكل'.
"كانت هناك أيضًا تقارير تقول إنني لم أُستدعَ للفريق الأول مرة أخرى، وإنني تم استبعادي، وهذا كذب. صحيح أنني لم أُستدعَ مرة أخرى في الشهرين أو الثلاثة أشهر المتبقية من ذلك الموسم، لكنني عدت في الصيف التالي. في الواقع، كانوا يعتمدون عليّ في فترة الإعداد للموسم التالي ولم أستطع الذهاب بسبب إصابة، لكنهم كانوا يعتمدون عليّ حقًا."
استمتع هرناندو بوقته مع نجوم ريال مدريد
على الرغم من تعرضه لحظة واحدة لا تُنسى مع رونالدو، إلا أن هرناندو يحتفظ بالكثير من الذكريات السعيدة عن الفترة التي قضاها مع «الجالاكتيكوس» في مدريد. فقد أتيحت له الفرصة للتدرب تحت إشراف أسطورة «البلانكوس» الفائز بكأس العالم، زين الدين زيدان.
قال هرناندو عن تلك التجربة: "في البداية، لا يمكنك تصديق ذلك، وفوق ذلك، ذهبت إلى فترة الإعداد للموسم للمرة الأولى دون أن أتدرب معهم ولو ليوم واحد في فالديبيباس. فجأة، وجدت نفسي أتدرب وأتناول الطعام معهم، وأعيش الحياة اليومية في الفندق، وكنت مصدومًا بعض الشيء، دون أن أدرك ما الذي يحدث لي.
"في تلك السنة، بدأت أتدرب كثيراً معهم وأدركت التأثير الذي يحدثه ذلك، وأعتقد أنه، لأنك لا تدرك ذلك، ربما لا تستفيد منه بقدر ما ينبغي، لأنك في النهاية ترى الأمر كشيء عادي نوعاً ما. عندما غادرت هناك ومرت السنوات، بدأت أعطيه الأهمية التي يستحقها".
أفضل هداف في تاريخ ريال مدريد لا يزال يواصل مسيرته في سن الـ41
غادر هيرناندو، اللاعب الدولي السابق في منتخب إسبانيا تحت 21 عامًا، نادي ريال مدريد في عام 2021، ويلعب حاليًا في الدرجة الثانية من الدوري الإسباني. أما رونالدو، فقد أنهى علاقته مع ريال مدريد في عام 2018 - بصفته أفضل هداف في تاريخ النادي - ولا يزال يقدم أداءً قويًا في سن الحادية والأربعين مع نادي النصر في الدوري السعودي للمحترفين.
