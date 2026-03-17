ماذا حدث لمودريك؟ يمكنه العودة للعب مع ستراسبورغ، لكن الأمر لا يزال معلّقاً بسبب عدم صدور الحكم بشأن الإيقاف

انفجرت القضية رسمياً في ديسمبر 2024. فقد ثبتت إصابة مودريك في فحص لمكافحة المنشطات أُجري خلال مباراة خاضها مع منتخب بلاده. والمادة المتهمة هي الميلدونيوم، وهو نفس الدواء الذي أدى في الماضي إلى إيقاف لاعبة التنس الروسية ماريا شارابوفا.

وفقًا لما أوردته قنوات "سكاي سبورت" و"ذا أثليتيك"، تم إيقاف اللاعب، الذي أعلن براءته منذ البداية، على الفور بشكل احترازي من قبل الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في انتظار نتائج التحقيقات. لكن هذه الخطوة أخرجته على الفور من جميع المسابقات الوطنية والدولية وحرمته أيضًا من إمكانية التدريب في مرافق نادي تشيلسي.

وقد اتضح أن المسار القانوني، على الأقل حتى الآن، "بطيء للغاية ومعقد"، كما وصفته صحيفة ميرور في إنجلترا. في يونيو 2025، أصدرت الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اتهامًا رسميًا بانتهاك قواعد مكافحة المنشطات، فيما أكد مودريك، حتى عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أنه تعرض لـ"صدمة". حتى اليوم، لم يصدر بعد حكم من الدرجة الأولى، وهو حكم قد يبرئه، ولكن في حالة عدم صدوره، سيستمر في إبعاد مودريك عن الملاعب. ولن يتمكن من اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضية في لوزان (TAS) إلا بعد صدور الحكم.