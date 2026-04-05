ماذا حدث لماركو بيجا؟ كيف تسير أمور لاعب يوفنتوس السابق في هولندا مع فريق توينتي؟

هل تتذكرون ماركو بياكا؟ المهاجم السابق لليوفنتوس - من بين أندية أخرى - بدأ يستعيد بعض الاستقرار في هولندا، مع فريق توينتي. وقد ظهرت أولى بوادر انتعاشه (الجزئي) بالفعل في الموسم الماضي، عندما عاد إلى دينامو زغرب بعد غياب دام ثماني سنوات، وأنهى الموسم بتسجيل 9 أهداف. في يونيو، قرر النادي الكرواتي عدم تجديد عقده المنتهي، وبذلك أصبح بياكا لاعبًا حرًا في نهاية يونيو، وبعد بضعة أشهر وقع عقدًا مجانيًا مع توينتي: اتفاقية حتى عام 2027، مع أمل الهولنديين في أن يعود اللاعب الذي لفت أنظار كشافي يوفنتوس عندما كان موهبة كرواتية واعدة.
إحصائيات بيجا مع توينتي
بدأت مغامرته مع توينتي بشكل جيد: دخل بياكا الملعب في النصف ساعة الأخيرة من المباراة ضد ناك بريدا، وبعد خمس دقائق سجل الهدف الحاسم الذي أدى إلى التعادل 2-2 في النتيجة النهائية. هدف في أول مباراة له بالقميص الجديد، لم يكن هناك تقديم أفضل من هذا. اليوم، يبلغ عدد مشاركاته مع الفريق الأحمر والأبيض 23 مباراة في الدوري بالإضافة إلى مباراتين أخريين في كأس هولندا، وسجل هدفين في الدوري الهولندي، كما قدم تمريرتين حاسمتين، مما يدل على أن لمسته الفنية لم تتغير. في سن الثلاثين، يريد بياكا العودة إلى المستويات العالية، وهو يلعب في توينتي كجناح هجومي على الجانبين الأيمن والأيسر، كما تأقلم مع لعب دور المهاجم الوسط.
عشر سنوات من الكابوس
عندما تعاقدت يوفنتوس معه في صيف 2016 متفوقةً على منافستها ميلان، كانت مقتنعةً بأنها حصلت على موهبة كبيرة، وربما كان الأمر كذلك بالفعل. لاعب متميز، لكنه ضعيف بدنيًا: جاءت أول إصابة خطيرة بعد عام واحد، عندما تعرض لتمزق في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليمنى خلال مباراة ودية بين إستونيا وكرواتيا، مما أجبره على التغيب عن الملاعب لمدة سبعة أشهر تقريبًا. كان ذلك بداية النهاية. ومنذ ذلك الحين، توالت سلسلة من الإعارات بين شالكه وفيورنتينا وأندرلخت وجنوة وتورينو وإمبولي في محاولة لإيجاد مكان مناسب له ليعود من جديد. لكن بيجا لم يسجل سوى بضع مشاركات هنا وهناك دون أن يعود أبدًا إلى المستوى الذي سحر الجميع به مع دينامو زغرب. في عام 2023، عاد إلى كرواتيا للعب مع رييكا، ثم عاد مرة أخرى إلى دينامو زغرب، والآن يلعب مع توينتي. من أجل بداية جديدة، هي الأحدث في سلسلة بداياته.