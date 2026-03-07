Getty Images Entertainment
مادونا تحل اللغز! المغنية الشهيرة ترد على الرسالة المفتوحة التي وجهها رئيس نادي سيلتا فيغو بحثًا عن القميص الشهير
حل لغز كرة القدم الذي استمر 30 عامًا
هذا التأكيد الرسمي ينهي فعليًا 30 عامًا من البحث عن القميص الأزرق السماوي الذي يحمل الرقم خمسة، والذي أصبح جزءًا لا يتجزأ من تراث فيغو. بالنسبة للنادي ومشجعيه، فإن معرفة أن هذه القطعة التاريخية لا تزال موجودة في حالة ممتازة ضمن المجموعة الخاصة للمغني تمنحهم شعورًا عميقًا بالاكتفاء من قصة ربطت بين عالمي الثقافة الشعبية وكرة القدم لأكثر من جيل.
نداء رئاسي إلى أيقونة البوب
تسارعت وتيرة البحث عندما نشرت ماريان مورينو، رئيسة نادي سيلتا فيغو، رسالة مفتوحة في 4 مارس. أقر النادي هذا الأسبوع أنه كان يحاول بهدوء العثور على القميص الأيقوني لسنوات، ولكن دون جدوى، ولذلك قرر أن الطريقة الوحيدة للعثور على دليل عن مكانه هي مناشدة الجماهير والفنانة نفسها بشكل مباشر. قبل مباراة الجمعة مساءً ضد ريال مدريد، بأداء مثير للإعجاب لإحدى أغانيها.
كتب مورينو: "بمرور الوقت، أصبحنا نفهم بشكل أفضل ما كنتِ تمثلينه في ذلك الوقت: التشكيك في الأعراف السائدة والوقوف في وجه أولئك الذين يحاولون أن يمليوا عليكِ ما يمكنكِ فعله وما لا يمكنكِ فعله. في نادينا، نعترف بأننا نتبنى هذا النهج في التفكير. لهذا السبب، ما زلنا نأمل في العثور على القميص الذي كنتِ ترتدينه.
هل هي بحوزتك؟ إذا كنت تعرف مكانها، أو إذا كنت ترغب في الانضمام إلينا في البحث عنها، يرجى الاتصال بنا عبر رسالة خاصة".
مادونا تحل اللغز
ردت المغنية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدة أنها احتفظت بالقميص في حالة ممتازة. في بيان سرعان ما انتشر على نطاق واسع، أعلنت مادونا: "هذا القميص معلق في أرشيفي! أنا أرتديه وأمثل فريقكم بروحي!"
تكريمات ودراما على أرض الملعب
على الرغم من الأخبار السارة والتكريم الخاص للفنان خلال مباراة الجمعة ضد ريال مدريد، إلا أن الأحداث على أرض الملعب لم تكن بهيجة. فقد تعرض سيلتا لهزيمة صعبة بنتيجة 2-1 أمام العملاق الإسباني بعد هدف الفوز الذي سجله فيديريكو فالفيردي في الدقائق الأخيرة. ومع ذلك، فإن تأكيد أن أشهر "مشجعيه" لا يزال يحب النادي بشدة قد أعطى دفعة قوية لمجتمع سيلتا.
