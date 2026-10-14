بعدما كان يرفض أن يُمنح لقب "الأسطورة"، مفضلًا التمسك بتواضعه طوال الوقت، فاجأ ماجد عبدالله؛ نجم النصر والمنتخب السعودي الأسبق، الجميع بحديثه الأخير عن الأفضل في تاريخ الكرة السعودية.
"أنا ولا يوجد بعدي" .. ماجد عبدالله يخرج عن حياديته بالحديث عن الأفضل في تاريخ الكرة السعودية
ما القصة؟
"ماجد أفضل أم سامي الجابر؟!" .. سؤال يبقى حيًا في الكرة السعودية مهما مرت السنوات، ودائمًا ما يتسبب في شد وجذب بين الجميع.
لكن دائمًا ما كان يترفع "ماجدونا" عن الخوض به، مفضلًا الإشادة بسامي الجابر؛ نجم الهلال الأسبق، بل حتى عندما كان يلقبه أحد بـ"الأسطورة" أمامه، كان ردًا: "لا أحب هذا اللقب، أنا ماجد فقط!".
لكن الظهور الأخير لأسطورة العالمي والأخضر السعودي كان مختلفًا..
نظرة ماجدونا المختلفة
بداية الحديث كانت بسؤال: "من أفضل ثلاثة لاعبين مروا عليك في تاريخك؟!".
هنا كان رد ماجد مختلفًا، حيث قال: "قياسي للأفضلية ليس مثل البقية، أحسن واحد في مركز الظهير وممتاز؛ هناك عبدالله صالح ومحمد عبدالجواد، لكن الغالبية نظرتها للمهاجم أو الهداف".
"أنا الأفضل"
فيما انتقل الحديث لسؤال: "من أفضل مهاجم مر عليك في تاريخ؟!".
هنا جاء رد أسطورة العالمي جامعًا بين الجدية والمزاح، وإن بدى أقرب للجدية، حيث قال: "أفضل مهاجم مر عليّ أنا؟، لا يوجد إلا ماجد (يضحك)، ولا يوجد بعده أحد!".
مسيرة ماجد عبدالله في الملاعب
يعد ماجد عبد الله أسطورة كروية لا تنسى، سواءً مع النصر أو المنتخب السعودي، حيث لعب بقميص الأصفر خلال الفترة بين 1977 و1998، وقاده للفوز بأول لقب في تاريخه بالدوري الممتاز، فضلًا عن الفوز بكأس الملك، والبطولة الخليجية، وكأس الكؤوس الآسيوية، فضلًا عن السوبر الآسيوي، كما توج بلقب هداف الدوري 6 مرات، ليتربع على عرش الهدافين التاريخيين للمسابقة منذ انطلاقها، برصيد 189 هدف.
ومع المنتخب السعودي، تمكن ماجد عبد الله من قيادة الأخضر للتتويج بلقبي كأس آسيا 1984 و1988، فضلًا عن التأهل لدورة الألعاب الأولمبية لأول مرة في دورة لوس أنجلوس 84، كما شارك في مونديال 1994.
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