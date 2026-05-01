ماتيوس ماني ..معجزة وولفرهامبتون الذي لفت أنظار ليفربول ومانشستر يونايتد بتألقه على أغنية "زومبي"!

لن يكون وولفرهامبتون حاضراً في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم المقبل - لكن ماتيوس ماني يستحق أن يكون هناك.

يمكن القول إن هذا اللاعب البالغ من العمر 18 عاماً كان بمثابة شعاع الأمل الوحيد وسط الأجواء القاتمة التي أحاطت بالفريق الذي كان مصيره الهبوط شبه مؤكد منذ فترة أعياد الميلاد. بل يمكن القول بكل سهولة إنه عندما يتعلق الأمر بموسم وولفرهامبتون 2025-2026، كان هناك «ما قبل ماني» و«ما بعد ماني».

منذ انضمامه إلى التشكيلة الأساسية في 27 ديسمبر، غيّر لاعب الوسط المهاجم المتعدد المواهب الأجواء في ملعب الذئاب بالكامل. فقد منح المشجعين سبباً لمواصلة متابعة فريق «وولفز»، ناهيك عن إعطائهم بعض الأمل في أن يتمكن الفريق بالفعل من العودة إلى الدوري الممتاز من المحاولة الأولى.

وبالطبع، يعتمد ذلك كلياً على قدرة النادي على إقناع ماني بقضاء موسم في دوري الدرجة الثانية - ولن يكون ذلك سهلاً، نظراً لأن أدائه في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال النصف الثاني من هذا الموسم قد جذب انتباه بعض نخبة أندية البريميرليج.

إذن، من هو ماني؟ من أين أتى؟ وإلى أي مدى يمكنه الوصول في عالم كرة القدم؟...



