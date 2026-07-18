ضد رغبة مورينيو .. الكشف عن سبب تراجع ريال مدريد عن ضم أحدث صفقات توتنهام

أفادت تقارير أن ماتيوس فرنانديس كان على وشك الانضمام إلى صفوف ريال مدريد قبل أن يقرر النادي عدم إتمام الصفقة، وفقًا لموقع «فيكاخيس».

وكان مورينيو قد حدد سابقًا لاعب خط الوسط البرتغالي كهدف ذي أولوية خلال التخطيط الصيفي للنادي، وكان يعتقد أن القوة البدنية والمرونة التي يتمتع بها اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا ستعزز خط وسط فريقه في إطار عملية إعادة بناء طويلة الأمد.

وكان فرنانديس قد أبهر الجميع بعد أن خاض 36 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز مع فريق وست هام يونايتد الموسم الماضي، لكن إدارة ريال مدريد رفضت الموافقة على الصفقة بسبب ضخامة الاستثمار المطلوب.







