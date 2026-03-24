Getty Images Sport
ترجمه
ماتيس دي ليخت يستهدف العودة إلى مانشستر يونايتد قبل نهاية الموسم مع تحسن إصابته «المعقدة» في الظهر
نجم مانشستر يونايتد يعود بقوة
كان غياب اللاعب الدولي الهولندي خسارة فادحة لـ«الشياطين الحمر»، حيث ظل بعيداً عن الملاعب منذ الفوز على كريستال بالاس في 30 نوفمبر. وقبل إصابته، كان دي ليخت حاضراً دائماً في التشكيلة الأساسية، حيث شارك في جميع مباريات مانشستر يونايتد الـ13 الأولى في الدوري. كانت عملية تعافيه أكثر صعوبة بكثير مما توقعه الطاقم الطبي في البداية. في حين كان من المتوقع في الأصل أن يغيب لمدة أسبوع واحد فقط، قضى اللاعب البالغ من العمر 26 عاماً أربعة أشهر بعيداً عن كرة القدم التنافسية. يخضع حالياً لعلاج مكثف في كارينجتون، على الرغم من أنه لم يعد بعد إلى التدريبات على العشب.
- AFP
كارريك يتحفظ بشأن موعد عودته
حذر مايكل كاريك، المدير الفني المؤقت لمانشستر يونايتد، من تحديد موعد محدد لعودة قلب دفاعه النجمي. وقال، وفقًا لما نقلته هيئة الإذاعة البريطانية (BBC): "من الصعب تحديد ذلك، لأن الأمر استغرق كل هذا الوقت".
"مع إصابات الظهر، أحياناً تعتقد أن كل شيء على ما يرام، وفجأة تجد أن الأمر ليس كذلك. نحن نتحلى بالصبر ونعمل على حل المشكلة. سنمنحه الوقت ونحاول إعادته بأسرع ما يمكن، لكن من الصعب حقاً تحديد ذلك".
علامات التحسن
لا يزال دي ليخت متفائلاً بالعودة إلى الملاعب مع مانشستر يونايتد قبل نهاية الموسم، حيث تشير صحيفة «ذا صن» إلى أن حالته «المعقدة» في الظهر آخذة في التحسن. ومع بقاء سبع مباريات على نهاية الموسم، يسعى دي ليخت إلى العودة في الوقت المناسب للمساهمة في المرحلة الأخيرة من الموسم، كما يأمل في حدوث معجزة تتيح له الانضمام إلى تشكيلة المنتخب الهولندي لخوض كأس العالم 2026.
- Getty Images Sport
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
وفي الوقت الذي يواصل فيه دي ليخت تعافيه من الإصابة، يستعد «الشياطين الحمر» لمواجهة ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد فترة التوقف الدولية. ويحتل الفريق حالياً المركز الثالث في الترتيب، متقدماً بفارق نقطة واحدة فقط على أستون فيلا الذي يحتل المركز الرابع.