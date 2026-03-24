ماتيس دي ليخت يستهدف العودة إلى مانشستر يونايتد قبل نهاية الموسم مع تحسن إصابته «المعقدة» في الظهر

حذر مايكل كاريك، المدير الفني المؤقت لمانشستر يونايتد، من تحديد موعد محدد لعودة قلب دفاعه النجمي. وقال، وفقًا لما نقلته هيئة الإذاعة البريطانية (BBC): "من الصعب تحديد ذلك، لأن الأمر استغرق كل هذا الوقت".

"مع إصابات الظهر، أحياناً تعتقد أن كل شيء على ما يرام، وفجأة تجد أن الأمر ليس كذلك. نحن نتحلى بالصبر ونعمل على حل المشكلة. سنمنحه الوقت ونحاول إعادته بأسرع ما يمكن، لكن من الصعب حقاً تحديد ذلك".