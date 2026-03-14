ماتيتش: "غادرت روما فقط بسبب عدم احترام الإدارة"

لاعب خط الوسط الصربي: "أحب جماهير الجيالوروسي. وهم يستحقون أكثر من ذلك بكثير"

نيمانيا ماتيتش، لاعب خط الوسط الصربي المولود عام 1988، والذي يلعب حالياً في صفوف ساسولو، والنجم السابق لفرق مثل تشيلسي ومانشستر يونايتد وروما، يتحدث بصراحة في مقابلة مع صحيفة «غازيتا ديلو سبورت»، ونورد هنا أبرز ما جاء فيها.

لقد لعبت في العديد من الفرق. هل هناك فريق تشعر أنه أقرب إليك؟

"أحمل معي شيئًا من كل تجربة، وكل مدينة، وكل نادٍ. قضيت خمس سنوات في مانشستر يونايتد، ومن الطبيعي أن أفكر في ذلك الفريق أكثر من غيره، لكن جميعها مهمة بالنسبة لي".

روما أيضًا، إذن

"أحب مشجعي الجيالوروسي. وهم يستحقون أكثر من ذلك بكثير. الملعب دائمًا ممتلئ، وتشعر بشغفهم. يجب أن تتاح لهم الفرصة للمنافسة على اللقب كل عام، لكن هذا لم يحدث منذ وقت طويل. وكأن هناك شيئًا ما يمنع الفريق من النمو. لقد رحلت فقط بسبب عدم احترام الإدارة التي وعدتني بأشياء لم تتحقق. كان هناك الكثير من التأجيلات عند تجديد العقد. كانت مسألة مبدأ، لم أعد صبيًا صغيرًا. في روما كانوا يفكرون فقط في العقود السنوية، فاخترت مشاريع أخرى".

  • مورينيو وكونتي

    كان مورينيو مدربه في تشيلسي ومانشستر يونايتد وروما. هل كان جوزيه هو نفسه دائماً؟

    "لا، في روما كان أكثر هدوءًا. مورينيو شخصية استثنائية وقد أدرك أن الأجيال الجديدة تختلف عن جيلنا".

    ما الذي تغير؟ 

    "الضغوط وكيفية التعامل معها. لقد غيرت وسائل التواصل الاجتماعي كل شيء. الأمر أصبح أصعب الآن بالنسبة للاعبين الشباب: أي شخص يعتقد أنه قادر على تقديم المعلومات ويفتح قناة على يوتيوب للتعبير عن آرائه ربما دون أن يكون لديه الخبرة الكافية. ليس من السهل التركيز على العمل والبقاء هادئًا. عندما كنت في العشرين من عمري، كنت أقرأ الصحيفة وأبحث عن تقييمي. كان هناك شخص أو شخصان أو ثلاثة يتحدثون عني. هذا كل شيء. الآن، يقول كل شخص ويكتب ما يريد، لكن المشكلة هي أن الشباب يقرؤون ذلك. وهكذا تحصل على تقييم عالٍ في موقع ما، وتقييم منخفض في موقع آخر، ولا تفهم كيف يمكن أن يحدث ذلك".

    كيف كانت علاقتك مع كونتي؟ 

    "بشكل رائع: مدرب عظيم ورجل عظيم. احتجنا إلى فترة للتأقلم لأنه أراد إجراء تدريبات مزدوجة، وهو أمر غير معتاد في إنجلترا. لكنه فهم الوضع، وتوصلنا إلى حل وسط وفازنا بالدوري الإنجليزي الممتاز".

  • ساسولو

    كيف تمكن ساسولو من إقناعك؟

    "من خلال اجتماع رائع في ميلانو. كان معي جيوفاني كارنيفالي وفابيو غروسو. شرحوا لي كيف يعمل النادي، وأهمية الشباب. ثم رأيت المركز الرياضي الرائع: بالنسبة لي، من المهم أن أتدرب في مكان يعجبني. من الجميل أن يكون حولي الكثير من الشباب، يمكنني أن أكون مفيدًا، وأن أشرح لهم بعض الأمور، وأساعدهم على النمو. عندما تنتهي الموسم، سنتحدث مرة أخرى. يعرف ساسولو أنني إذا كنت سعيداً، فلن أواجه أي مشكلة في الاستمرار". 

    هل أخبرت كارنيفالي أنك ترغب في المشاركة في البطولات مرة أخرى؟ 

    "كارنيفالي يعرف ذلك ويرغب هو أيضًا في خوضها. خلال شهر واحد، أدركت أن البقاء في الدوري لا يمكن أن يكون هدفنا الوحيد، لكن النمو يتطلب وقتًا. في النهاية، عاد ساسولو للتو من دوري الدرجة الثانية".

