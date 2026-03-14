ماتيتش: "غادرت روما فقط بسبب عدم احترام الإدارة"

كان مورينيو مدربه في تشيلسي ومانشستر يونايتد وروما. هل كان جوزيه هو نفسه دائماً؟
"لا، في روما كان أكثر هدوءًا. مورينيو شخصية استثنائية وقد أدرك أن الأجيال الجديدة تختلف عن جيلنا".
ما الذي تغير؟
"الضغوط وكيفية التعامل معها. لقد غيرت وسائل التواصل الاجتماعي كل شيء. الأمر أصبح أصعب الآن بالنسبة للاعبين الشباب: أي شخص يعتقد أنه قادر على تقديم المعلومات ويفتح قناة على يوتيوب للتعبير عن آرائه ربما دون أن يكون لديه الخبرة الكافية. ليس من السهل التركيز على العمل والبقاء هادئًا. عندما كنت في العشرين من عمري، كنت أقرأ الصحيفة وأبحث عن تقييمي. كان هناك شخص أو شخصان أو ثلاثة يتحدثون عني. هذا كل شيء. الآن، يقول كل شخص ويكتب ما يريد، لكن المشكلة هي أن الشباب يقرؤون ذلك. وهكذا تحصل على تقييم عالٍ في موقع ما، وتقييم منخفض في موقع آخر، ولا تفهم كيف يمكن أن يحدث ذلك".
كيف كانت علاقتك مع كونتي؟
"بشكل رائع: مدرب عظيم ورجل عظيم. احتجنا إلى فترة للتأقلم لأنه أراد إجراء تدريبات مزدوجة، وهو أمر غير معتاد في إنجلترا. لكنه فهم الوضع، وتوصلنا إلى حل وسط وفازنا بالدوري الإنجليزي الممتاز".