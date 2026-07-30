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Matthias Jaissle Al AhliSocial gfx/ Goal Arabia
محمود خالد

هروب في القمة: ضربة جديدة تهدد الأهلي بالانهيار .. يايسله يغدر بالجماهير ولكن عذرًا إنه الدوري الإنجليزي!

فقرات ومقالات
ماتياس يايسله
الأهلي
دوري روشن السعودي
الدوري الإنجليزي الممتاز
نيوكاسل يونايتد

ماذا يدور في عقل المدرب الألماني؟

الكل يتغير من حوله، وهو من يبقى ثابتًا، ذلك هو المدرب الألماني ماتياس يايسله، الذي عرف معه الأهلي طريق الاستقرار، منذ تدريبه في صيف 2023، في الوقت الذي كانت فيه أندية دوري روشن، تتعاقب على تغيير مدربيها باستمرار، ولكن كما يُقال، يبدو أن "شهر العسل" بين يايسله والأهلي قد انتهى، أو في طريقه للنهاية.

عندما قرر الأهلي، أن يُسند الإدارة الفنية إلى ماتياس يايسله، بعد عودته إلى دوري المحترفين السعودي، كان السؤال الذي يتردد على ألسنة الكثيرين، من ذلك المدرب الشاب، الذي يكبر نجوم الفريق ببضع سنوات فقط، بل إنه أصغر من نجوم آخرين في المشروع السعودي، مثل كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما.

ولكن، بمرور الأيام، رسّخ المدرب القادم من سالزبورج النمساوي، أهم عنصر في نجاح أي منظومة، وهو "الاستقرار"، رغم أن فترته أيضًا، لم تخلُ من الكثير من الجدل.

والآن، والحديث بات بشأن اقترابه من الدوري الإنجليزي، بات الوضع في نظر يايسله، أقرب إلى القفز من سفينة، لن نقول بالطبع "غارقة"، فيكفي أن الأهلي اختتم الموسم متوجًا بلقبي دوري أبطال آسيا للنخبة وكأس السوبر السعودي، ولكن في ظل الوضع الحالي، لنقل إلى يايسله يبحث عن الوقت الأمثل من أجل رحيله عن قلعة الراقي.

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كيف يفكر ماتياس يايسله؟ لنبحث معًا فيما يدور في رأس المدرب الألماني..

  • تشكيك مستمر رغم الإنجازات القارية

    ورغم أن ماتياس يايسله أثبت نجاحه الكبير مع الأهلي، وقاده للصعود على منصات التتويج بدوري أبطال آسيا للنخبة، لأول مرة في تاريخه، بل وكرر الإنجاز في الموسم الماضي، ليعادل إنجاز الاتحاد، إلا أن ذلك لم يكن كافيًا في نظر عدد من المحللين والنقاد في الوسط الرياضي السعودي، الذين لم يغيروا نبرتهم بأن الأهلي أكبر من يايسله، وإن شخصيته لا تتناسب مع حجم الكتيبة التي يضمها الراقي.

    هذا الأمر انعكس بدوره على الإدارة التنفيذية السابقة لشركة الأهلي، بقيادة الرئيس التنفيذي رون جورلي، والمدير الرياضي لي كونجيرتون، مع أنباء اتفاقهما مع المدرب ماسيميليانو أليجري، لقيادة الراقي، قبل أن تنتفض الجماهير مطالبة ببقاء يايسله، وهو الأمر الذي أكده المدرب الألماني لاحقًا برسائل امتنان إلى المدرج الأهلاوي بعد قرار الإدارة بتجديد الثقة.

    وما ساهم في حالة التشكيك، أيضًا، هو عدم فوز الأهلي بالدوري السعودي، الغائب منذ 2016، أو كأس خادم الحرمين الشريفين، في الوقت الذي خرجت فيه أصوات، تؤكد أن الفوز بالدوري أصعب من تحقيق الآسيوية.

    ولكن، من شأن هذا الرحيل، أن يحوّل ماتياس يايسله إلى "عدو" في نظر جماهير الأهلي، ففي الوقت الذي خرجت فيه مطالبات للإدارة، بتسهيل الإبقاء على المدرب الألماني من أجل الاستقرار ومزيد من البطولات، يقرر هو ذاته أن يرحل بشكل مفاجئ عن قلعة الراقي.

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    الوقت الأمثل للرحيل

    يمكن القول إن ماتياس يايسله اختار لنفسه الوقت الأمثل للرحيل عن الأهلي لسببين..

    * عرض مقدم من نادٍ في الدوري الإنجليزي (وهو نيوكاسل)، وهي فرصة مميزة قد لا تتكرر.

    * الرحيل في القمة، بعد فوزه بلقبين في دوري أبطال آسيا للنخبة، وهو إنجاز غير مضمون أن يستمر للموسم المُقبل.

    وبالحديث عن النقطة الثانية، فإن اختيار جدة لاستضافة الأدوار النهائية من دوري أبطال النخبة، في الموسمين الماضيين، لم يكن - بالطبع - السبب الأول في فوز الأهلي باللقبين، وإنما ينبغي القول إنه عنصر محفز للغاية، خاصة مع التواجد الغفير لجماهير الراقي في المدرجات، مقارنة بجماهير الهلال والنصر، الذين يحتاجون للسفر من الرياض.

    وطبقًا لذلك، فإن ما ذكره الإعلامي وليد سعيد، المقرب من البيت الأهلاوي، بشأن إقامة الأدوار النهائية لدوري أبطال النخبة، في الموسم الجديد، بالرياض، سيجعل التحدي أكبر أمام الراقي للفوز باللقب الثالث على التوالي، ما يجعل انتظار يايسله لموسم جديد، بمثابة "مجازفة كبرى".

  • نقل النجاح من مكان إلى آخر

    وقال الإعلامي عيسى سعيد، في رسالة عبر منصة (إكس)، "أن تكون مالك نادٍ، ونادي محقق لك كل ما تريده من استقرار، نجاح، جماهيرية، لاعبين محليين وأجانب تطوروا تحت قيادته، وتنزع كل هذا وتنقله لمكان آخر أنت مالكه، كارثة الصراحة، الله يعين جمهور الأهلي".

    ولعل أهم ما كان يميز الأهلي في المواسم السابقة، هو الحرص على الاستقرار، وعدم إجراء تغييرات شاملة "دفعة واحدة"، ولكن، هذا الموسم غير، فالراقي يشهد غربلة شاملة، تجعل يايسله بدوره يفكر في أن عدم استغلاله لخطوة نيوكاسل، أمر محفوف بالمخاطر، في ظل التغييرات التي جاءت على النحو التالي..

    * استقالة خالد الغامدي من رئاسة مؤسسة الأهلي.

    * قرار رحيل اثنين من أعمدة الفريق، وهما رياض محرز وفرانك كيسييه.

    أضف إلى ذلك، التقارير الإعلامية التي تفيد بوجود أزمة في غرفة الملابس، بسبب تدخلات المدير الرياضي روي بيدرو، فضلًا عن اعتراض يايسله على استقطاب نجوم جديدة أقل من محرز وكيسييه، ولا يتناسبون مع طريقة لعبه.

    ولأن نادي نيوكاسل مملوك لصندوق الاستثمارات السعودي، فمن الطبيعي أن يأتي الترشيح للفريق الإنجليزي، لأحد أكثر المدربين نجاحًا في دوري روشن، الأمر الذي يجعل الصفقة تصبّ في مصلحة يايسله، وإن كانت على غير رغبة جماهير الأهلي.

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  • بطولات جديدة

    يمكن القول إن ماتياس يايسله اختار "الهروب" من موجة التغيير التي قد تضع مستقبله على المحك، خاصة وأنه في ظل التشكيك المستمر حوله، فقد يجد نفسه خارج أسوار الراقي في منتصف الموسم.

    صندوق الاستثمارات منح فرصة مثالية ليايسله، لاتخاذ خطوة جديدة في مسيرته التدريبية، بعدما قاد الأهلي لأعرق البطولات الآسيوية، إذ يعود إلى أوروبا، من بوابة الدوري الإنجليزي، وفريق رغم غيابه عن التشامبيونزليج في الموسم المُقبل، إلا أنه عرف طريق التأهل إلى دوري الأبطال، وكان آخرها في الموسم الماضي، حيث بلغوا دور الـ16، قبل أن يخرجوا أمام برشلونة.

    رحيل يايسله سيكون بمثابة "هزة كبرى" لأرجاء الأهلي، لأنه سيشكل موجة تغيير عاتية لسفينة الراقي، بعد الإدارة ورحيل نجوم الفريق، الأمر الذي يضع بطل آسيا أمام تحدٍّ صعب للحفاظ على مجده الذي صنعه في الموسمين الماضيين.

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