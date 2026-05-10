وسط النجاح الذي يحققه مع الأهلي قاريًا على مدار ثلاثة مواسم، كثُر الحديث عن احتمالية رحيل المدير الفني الألماني ماتياس يايسله بنهاية الموسم الجاري، رغم أن عقده ممتد حتى عام 2027، أمام هذا الجدل، خرج مصدر مقرب من الألماني لكشف الحقيقة.
"هناك أشخاص يقفون وراء ما يُقال عن رحيله" .. مصدر مقرب من ماتياس يايسله: سيغادر الأهلي في حالة واحدة فقط
ما القصة؟
صاحب الـ38 عامًا حقق مؤخرًا لقب دوري أبطال آسيا للنخبة مع الأهلي للعام الثاني على التوالي، وللمرة الثانية في تاريخ النادي بشكل عام.
منذ ذلك الحين، زعمت بعض التقارير الصحفية تلقيه عدة عروض سواء من الدوري الإنجليزي أو نظيره الألماني بل زعم الصحفي الرياضي فلوريان بلاتنبيرج أن يايسله مستعد للرحيل عن الراقي بنهاية الموسم الجاري.
وخلال الأيام الماضية، نفى مصدر أهلاوي في تصريحات مع موقع "365Scores": "لا مجال لرحيل يايسله عن الأهلي في الصيف الحالي.. عقد المدير الفني الألماني مستمر معنا حتى 2028".
والآن مصدر مقرب من ماتياس يايسله ينفي الرحيل في تصريحاته لـ"العربية.نت"..
- AFP
"أشخاص وراء ما يقال عن يايسله"
في هذا الشأن، نفى مصدر مقرب من الألماني بشكل قاطع تفكيره في الرحيل عن قلعة الكؤوس بنهاية الموسم الجاري، مشددًا على التزام التام بعقده الممتد حتى عام 2027.
وقال المصدر لـ"العربية.نت": "يايسله يركز حاليًا بشكل كامل مع الأهلي، أمامه ثلاث مباريات ويريد إنهاء الموسم بأفضل طريقة ممكنة، كما أنه يستعد للموسم المقبل مع الفريق، لأنه لا يزال لديه عام إضافي في عقده".
وأضاف: "التكهنات بالرحيل لم تكن من طرف المدرب أو ممثليه، بل هناك أشخاص حاولوا صناعة شيء من هذا الأمر. صحيح أنه في كرة القدم لا يمكنك أن تعرف ما الذي قد يحدث، لكن حاليًا كل ما يقال مجرد أحاديث، فهو يحب البلد والكل يحبه أيضًا، ويقدم عملًا رائعًا.
"الموسم المقبل هناك الكثير من الأمور تنتظره، العديد من البطولات؛ دوري أبطال آسيا للنخبة والدوري السعودي، لذلك القصة بالتأكيد لم تنته بعد".
"سيرحل في حالة واحدة فقط"
بالحديث عن موقفه إذا تلقى عرضًا للرحيل بنهاية الموسم الجاري، هنا أوضح المصدر المقرب من يايسله أن الأمور وراد، لكن بشرط أن يوافق الأهلي أولًا.
وواصل: "إذا وصل ليايسله عرض مذهل بالفعل، وتمكن من التوصل إلى اتفاق مع الأهلي على الرحيل، فكل شيء يمكن أن يحدث، لكن حاليًا تركيزه بالكامل على الأهلي".
وختم: "ماتياس ليس لديه نية حاليًا للرحيل عن الأهلي، لكن إذا تلقى عرضًا جيدًا فسيناقش الأمر، وفي نهاية الموسم ستكون هناك محادثات بين ممثلي المدرب وإدارة الأهلي، فهو لديه عام في عقده، لكن كل الاحتمالات تبقى واردة".
مسيرة ماتياس يايسله مع الأهلي
الألماني الشاب ماتياس يايسله البالغ من العمر 38 سنة، تولى القيادة الفنية لعملاق جدة الأهلي صيف 2023؛ قادمًا من نادي رد بول سالزبورج النمساوي، وبعقدٍ حتى 30 يونيو 2026.
لكن.. نظرًا للنجاح الكبير الذي حققه موسم 2024-2025، بقيادة الأهلي للقب دوري أبطال آسيا "النخبة" - لأول مرة في تاريخه -؛ قامت الإدارة بتجديد عقد يايسله، لمدة موسم آخر حتى 30 يونيو 2027.
وواصل المدير الفني الألماني، نجاحه القاري مع الفريق الأهلاوي، في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ حيث قاد الراقي للحفاظ على لقبه في النخبة الآسيوية، بجانب التتويج بكأس السوبر السعودي.
وإجمالًا.. حقق يايسله 89 انتصارًا مقابل 21 تعادلًا و25 هزيمة، في 135 مباراة على رأس القيادة الفنية للأهلي؛ وذلك في مختلف المسابقات الرسمية، سواء المحلية أو الخارجية.