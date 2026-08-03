هاجم تركي الثقفي؛ نجم الأهلي الأسبق، الألماني ماتياس يايسله؛ المدير الفني السابق للراقي، مؤكدًا أنه يعمل في الخفاء لتأجيج الرأي العام ضد الإدارة التنفيذية للنادي، لتشتيت الجماهير عن قراره بالرحيل المفاجئ عن الفريق الأول لكرة القدم.
"يسرب أخبارًا كاذبة عن الأهلي وواقعة والدته غير صحيحة" .. نجم الراقي الأسبق يهاجم يايسله بعد رحيله
رحيل يايسله عن الأهلي
بينما كان الحديث في الفترة الماضية عن محاولات لتجديد عقده، الممتد بالفعل حتى نهاية الموسم المقبل 2026-27، فوجئ جمهور الأهلي برحيل ماتياس يايسله عن تدريب الفريق.
رحيل المدرب الألماني جاء برغبة شخصية منه، رغم أنه بدأ مرحلة الإعداد للموسم الجديد (2026-27)، مع الراقي، لكن يبدو أن شركة قلعة الكؤوس لم تفلح في تقديم ضمانات كافية وشروط مالية مرضية له لتمديد إقامته في النادي الجداوي.
وحاليًا التقارير تتحدث عن اقتراب نادي نيوكاسل من إعلان التعاقد مع صاحب الـ38 عامًا، وسط مطالب للأهلي بمقاضاة النادي الإنجليزي والمدرب الألماني أمام الاتحاد الدولي "فيفا"، كونه رحل قبل نهاية عقده.
محاولات يايسله تأجيج جمهور الأهلي .. وتكذيب واقعة والدته
من جانبه، استغرب تركي الثقفي اتجاه الوسط الرياضي الأهلاوي للهجوم على الثنائي أحمد الشنقيطي؛ نائب رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي ورئيس اللجنة التنفيذية ممثلًا عن صندوق الاستثمارات العامة، وخالد طاشكندي؛ عضو اللجنة التنفيذية بالنادي، موضحًا أن يايسله يوجه الرأي العام بسيطرته على بعض الحسابات عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتجنيد بعض الأشخاص لصالحه.
وكذبّ الثقفي مزاعم عبدالعزيز العنقري؛ رئيس الأهلي الأسبق، بشأن واقعة بكاء والدة يايسله، حيث ادعى أن الألماني طلب منه إخطار جمهور النادي بأنه كان يتمنى الاستمرار مع الفريق لولا قلة تقدير الإدارة له، مشددًا على أن والدته كانت تبكي بجواره أثناء حديثهما رفضًا لمغادرته قلعة الكؤوس.
ما كتبه تركي الثقفي
فيما جاء نصًا فيما كتبه تركي الثقفي، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "لماذا كل هذا الهجوم على الأستاذ أحمد الشنقيطي والأستاذ خالد طاشكندي ولمصلحة من يتم توجيه هذا التصعيد، بحسب ما أعرف فإن الأستاذ أحمد الشنقيطي كان متمسكاً باستمرار ماتياس ياسله وحريصاً على حفظ حقوق النادي بينما كانت هناك مؤشرات على رغبة المدرب في الرحيل منذ فترة وظهرت خلال المعسكرات وما صاحبها من أحداث واختلافات. وفي النهاية كانت الاستقالة من المدرب نفسه لذلك كان من الطبيعي أن تتمسك الإدارة بمصلحة الأهلي وألا توافق على أي شروط ترى أنها لا تخدم النادي".
وأضاف: " تم تداول حديث عن أن والدة المدرب كانت تبكي ومتأثرة بسبب ردة فعل جماهير الأهلي وهذا الكلام غير صحيح جملة وتفصيلاً. لماذا لم يذكر المكتب الذي يدار عن طريقة التخلص من اللاعبين وإعطاء بعض المعلومات لحسابين في منصة اكس بسبب عدد المتابعين وتأثيره على بعض الجماهير ولماذا المدرب يسرب الاخبار لهذا الشخص حتى يتم العمل ضدهم؟
"كما أنني أرى أن كثيراً من المعلومات التي خرجت خلال الفترة الماضية كانت تصب في اتجاه واحد وأسهمت في تأجيج الرأي العام والهجوم على اللجنة التنفيذية ممثلة بالأستاذ أحمد الشنقيطي والأستاذ خالد طاشكندي رغم أن ما أعرفه أن الأستاذ أحمد الشنقيطي كان حريصاً على حفظ حقوق النادي والتمسك بمصلحة الأهلي حتى اللحظة الأخيرة.
"أما ملف المدرب الجديد فيدار بسرية تامة ولن يتم الإعلان عن أي اسم إلا بعد اكتمال التوقيع الرسمي وهذا هو الأسلوب الصحيح في مثل هذه الملفات. وفي النهاية الأشخاص يرحلون ويبقى الأهلي هو الكيان الذي يستحق أن تتوحد خلفه كل الجهود وكل الأمنيات بالتوفيق لهذا النادي العظيم الأهلي أكبر من الجميع وكل ما نتمناه أن يُغلق هذا الملف سريعاً ويبدأ العمل".
مسيرة يايسله مع الأهلي
على الجانب الآخر.. يُمكن تلخيص مسيرة المدير الفني الألماني الشاب ماتياس يايسله، مع عملاق جدة الأهلي، في 5 نقاط رئيسية؛ وذلك على النحو التالي:
* أولًا: توقيع عقود تدريب الأهلي صيف 2023؛ ولمدة 3 مواسم كاملة حتى 30 يونيو 2026.
* ثانيًا: التخبُط في الموسم الأول ونصف العام الرياضي الثاني؛ ما كاد أن يتسبب في إقالته من القيادة الفنية للأهلي.
* ثالثًا: الانتفاضة القوية بعد تلبية طلباته السوقية في "يناير 2025"؛ حيث كانت النهاية بالتتويج بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة - لأول مرة في تاريخ الأهلي -.
* رابعًا: تجديد عقده لمدة موسم رياضي آخر حتى 30 يونيو 2027؛ كـ"مكافأة" بعد التتويج بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025.
* خامسًا: الحفاظ على لقب النخبة الآسيوية مع التتويج بكأس السوبر السعودي؛ وذلك في الموسم الماضي 2025-2026.
ومن ثم؛ جاءت المفاجأة الأكبر بـ"استقالة" يايسله من منصبه، وذلك قبل أيام قليلة من بداية الموسم الرياضي الجديد 2026-2027.
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