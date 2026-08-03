"يسرب أخبارًا كاذبة عن الأهلي وواقعة والدته غير صحيحة" .. نجم الراقي الأسبق يهاجم يايسله بعد رحيله

فيما جاء نصًا فيما كتبه تركي الثقفي، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "لماذا كل هذا الهجوم على الأستاذ أحمد الشنقيطي والأستاذ خالد طاشكندي ولمصلحة من يتم توجيه هذا التصعيد، بحسب ما أعرف فإن الأستاذ أحمد الشنقيطي كان متمسكاً باستمرار ماتياس ياسله وحريصاً على حفظ حقوق النادي بينما كانت هناك مؤشرات على رغبة المدرب في الرحيل منذ فترة وظهرت خلال المعسكرات وما صاحبها من أحداث واختلافات. وفي النهاية كانت الاستقالة من المدرب نفسه لذلك كان من الطبيعي أن تتمسك الإدارة بمصلحة الأهلي وألا توافق على أي شروط ترى أنها لا تخدم النادي".

وأضاف: " تم تداول حديث عن أن والدة المدرب كانت تبكي ومتأثرة بسبب ردة فعل جماهير الأهلي وهذا الكلام غير صحيح جملة وتفصيلاً. لماذا لم يذكر المكتب الذي يدار عن طريقة التخلص من اللاعبين وإعطاء بعض المعلومات لحسابين في منصة اكس بسبب عدد المتابعين وتأثيره على بعض الجماهير ولماذا المدرب يسرب الاخبار لهذا الشخص حتى يتم العمل ضدهم؟

"كما أنني أرى أن كثيراً من المعلومات التي خرجت خلال الفترة الماضية كانت تصب في اتجاه واحد وأسهمت في تأجيج الرأي العام والهجوم على اللجنة التنفيذية ممثلة بالأستاذ أحمد الشنقيطي والأستاذ خالد طاشكندي رغم أن ما أعرفه أن الأستاذ أحمد الشنقيطي كان حريصاً على حفظ حقوق النادي والتمسك بمصلحة الأهلي حتى اللحظة الأخيرة.

"أما ملف المدرب الجديد فيدار بسرية تامة ولن يتم الإعلان عن أي اسم إلا بعد اكتمال التوقيع الرسمي وهذا هو الأسلوب الصحيح في مثل هذه الملفات. وفي النهاية الأشخاص يرحلون ويبقى الأهلي هو الكيان الذي يستحق أن تتوحد خلفه كل الجهود وكل الأمنيات بالتوفيق لهذا النادي العظيم الأهلي أكبر من الجميع وكل ما نتمناه أن يُغلق هذا الملف سريعاً ويبدأ العمل".























