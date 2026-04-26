موقف محرج تعرض له مراسل شبكة قنوات "الكاس" القطرية أثناء إجراء حوار تليفزيوني مع الألماني ماتياس يايسله؛ المدير الفني للأهلي، فبينما ظن نفسه يشيد به، أحرجه الأخير.
"هذا ليس شرفًا كبيرًا!" .. ماتياس يايسله يحرج مراسلًا وصفه بـ"أفضل مدرب في السعودية"
الأهلي بطل آسيا للمرة الثانية على التوالي
عاشت كتيبة المدرب الألماني ماتياس يايسله أمس السبت، ليلة تاريخية في جدة، بفضل تحقيق اللقب القاري للعام الثاني على التوالي، وللمرة الثانية بشكل عام في تاريخ النادي الأهلي.
اللقب تحقق بعد الفوز أمام ماتشيدا الياباني بهدف نظيف، سجله النجم البديل فراس البريكان، رغم خوض الراقي للمباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 68، على إثر طرد زكريا هوساوي.
بهذا الإنجاز، عادل الأهلي الرقم القياسي الذي سُجل لسنوات باسم جاره الاتحاد، وقتما حقق اللقب القاري مرتين متتاليتين عامي 2004 و2005.
ماذا حدث بين يايسله والمراسل؟
كال مراسل شبكة قنوات "الكاس" المديح للاعبي الأهلي وعقليتهم، لنجاحهم في تخطي محطات النخبة الآسيوية حتى النهاية، بخلاف خوض النهائي بعشرة لاعبين فقط منذ الدقيقة 68 على إثر طرد زكريا هوساوي.
وانتقل المراسل لوصف يايسله بـ"أفضل مدرب وصل السعودية منذ عام 2023"، لكن الألمانى لم تعجبه كثيرًا هذه الإشادة، ليرد: "2023؟ هذا ليس وقتًا طويلًا .. إذًا هذا ليس شرفًا كبيرًا!".
ويبدو أن يايسله يرى أن ثلاث سنوات ليست كافية لجعله المدرب الأفضل في المملكة العربية السعودية منذ بداية ثورة 2023.
مسيرة يايسله في السعودية
صاحب الـ38 عامًا كان قد تولى المسؤولية الفنية للراقي في صيف 2023، في أول موسم بعد عودة الفريق من دوري يلو للدرجة الأولى.
في البداية، تعرض يايسله لانتقادات كثيرة سواء من الجمهور أو الإعلام الأهلاوي، قبل أن يحظى بدعم حقيقي بداية من موسم 2024-2025 من الجماهير تحديدًا، التي تصدت لمحاولات الإدارة لإقالته.
الدعم الجماهيري هذا أسفر عن قيادة الألماني للأهلي لتحقيق لقب النخبة الآسيوية الموسم الماضي، بجانب كأس السوبر السعودي مطلع الموسم الجاري، فيما كان ثالث الألقاب بالأمس، حيث اللقب القاري 2025-2026.
وبشكل عام، خاض الأهلي مع يايسله 132 مباراة، فاز في 87 منها، وتعادل في 21، فيما خسر 24 لقاء.
- AFP
وماذا بعد؟
بعد الانتهاء من المنافسة الآسيوية، يتجه الأهلي لاستئناف مبارياته في دوري روشن السعودي، حيث يلتقي بالنصر في 29 من أبريل الجاري، على استاد الأول بارك في الرياض، ضمن الجولة الـ30.
ويتصدر العالمي جدول ترتيب دوري روشن برصيد 76 نقطة، فيما يحل الراقي في المركز الثالث بـ66 نقطة، لكن الفريق الجداوي خاض مباراة أقل.