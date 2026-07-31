تتعلق بالهلال والنصر .. رواية جديدة تنزع وجه ماتياس يايسله "الملائكي" أمام جمهور الأهلي!

لا تزال قصة رحيل الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، بمثابة "الزلزال" الذي هزّ الوسط الرياضي السعودي، بعدما كان المدرب الشاب صاحب الـ38 عامًا، رمز الاستقرار بين الأندية الكبار، والذي قاد الراقي لحصد لقبين في دوري أبطال آسيا للنخبة.

وبينما كان الحديث حول مطالبة اللجنة التنفيذية بالنادي الأهلي، بالإبقاء على يايسله بأي طريقة من أجل ضمان استقرار الفريق، خاصة وأنه قاده خلال معسكر الإعداد للموسم الجديد، وسط تعثر المفاوضات حول تجديد عقده، قرر ماتياس "مفاجأة" الجميع، برحيله إلى نيوكاسل يونايتد، من أجل خلافة إيدي هاو الذي استقال من منصبه.

الحديث بشأن رحيل يايسله المفاجئ، لا يزال يعجّ بالمزيد من الروايات، بين رد قاطع من إدارة الهلال حول حقيقة وجود "مؤامرة"، من أجل هز استقرار الأهلي أو انتزاع توقيع يايسله مستقبلًا، ورسالة من المدرب الألماني ذاته إلى الجماهير، إلا أن هناك رواية جديدة، ربما تزيل الوجه الملائكي الذي أراد يايسله أن يرسمه على وجهه لجماهير الراقي، بعد رحيله المفاجئ.