بسيناريو بنزيما .. "كبير الرياض" حاول التعاقد مع يايسله قبل انتقاله إلى الأهلي!

ما ذُكر حول مفاوضات الشباب مع يايسله، ومن ثم رحيله إلى الأهلي، يعيد إلى الأذهان، سيناريو النجم الفرنسي كريم بنزيما، الذي كان قريبًا من قلعة الليث، أيضًا، قبل أن يتغير مساره إلى الاتحاد، رغم أن نقطة الخلاف بين القصتين كانت "الأمور المادية".

وتحدث خالد البلطان، رئيس نادي الشباب الأسبق، في حوار عبر فضائية "العربية"، بشأن التفاصيل حول المفاوضات مع كريم بنزيما، قبل انتقاله إلى الاتحاد، من أجل ارتداء قميص "شيخ الأندية"، مضيفًا أنه نجح في إقناع حامل الكرة الذهبية في 2022، بالمشروع السعودي، بمجهود فردي منه.

وأوضح "لم أفاوض قبل بداية المشروع السعودي، ولكن بعد بداية المشروع وتأسيس لجنة الاستقطاب، كنت أقترب من مغادرة الشباب، فقفزت مباشرة إلى أفضل لاعب في العالم، نجم بالون دور، كريم بنزيما الذي كان بإمكانه اللعب لأي مكان في العالم، نجحت في الوصول إليه، وتحدثت معه ومع أخيه بمجهود فردي تمامًا، وبعد استئذان من وزارة الرياضة".

وأضاف البلطان "الأمر كان دربًا من الخيال، ولكني تواصلت وأرسلت رسائل بريد إليكتروني، وأقنعت بنزيما بالمشروع السعودي ونلت موافقته كاملة، كما زارني أخوه ووكيله إلى منزلي، قبل أن يتفاوض معه الاتحاد".