"ماتزي، أنا آسف، لكنه لا يريد التحدث معك": مدرب بوروسيا دورتموند لم يرغب في التحدث مع جينتر

"قبل عام من كأس العالم، كنت أريد أن أعرف ما إذا كانت لدي فرصة للحصول على مكان أساسي في التشكيلة. ولهذا السبب سألت مايكل زورك عن رقم هاتف بيتر بوس"، يتذكر جينتر. "كنت في روسيا آنذاك. ثم أرسل لي رسالة وقال: 'ماتز، أنا آسف. لكنه لا يريد التحدث معك.' كان ذلك صدمة كبيرة حقًا."

انتقل المدافع إلى بوروسيا دورتموند في عام 2014، وتأرجح في البداية بين التشكيلة الأساسية ومقاعد البدلاء، ثم نجح في النهاية في الحصول على مكان أساسي في خط الدفاع الرباعي تحت قيادة توماس توخيل: "أردت أن أعرف ما هو دوري. كنت مستعداً للقتال من أجل مكاني والدفاع عنه. انضم لاعبان جديدان، وكان ذلك قبل عام من كأس العالم - أردت أن أعرف ما هي فرصي"، قال جينتر.