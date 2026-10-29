ماتانتونو ضد أتالانتا | ضجيج فتى فيورنتينا المُدلل بلا طحين .. ولا يكفي إطلاقًا للوصول إلى أُذني جوزيه مورينيو!

قدم فرانكو ماتانتونو أداءً مقبولًا، لكنه لم يكن قادرًا على صناعة الفارق، حيث أظهر بعض اللمحات الفنية الجيدة، خصوصًا في الشوط الأول عند التحرك إلى العمق والمساهمة في خلق زيادة عددية في المساحات بين خطوط أتالانتا.
وحاول اللاعب الشاب إيجاد حلول أمام التنظيم الدفاعي للمنافس، مستفيدًا من قدرته على التحرك في المساحات الضيقة والمشاركة في بناء الهجمات. كما كان له دور في التحركات التي سبقت تسجيل الهدف الثاني لفيورنتينا، وإن لم ينجح في فرض تأثيره بصورة مستمرة على مجريات اللعب.
لكن النجم الأرجنتيني المُعار من ريال مدريد، واجه صعوبة في التعامل مع الانضباط الدفاعي والرقابة اللصيقة التي فرضها أتالانتا، وهو ما حد من قدرته على صناعة الفارق خلال فترات طويلة من اللقاء، ورغم ذلك لم يملك باولو فانولي، مدرب فيورنتينا الشجاعة الكافية لاستبداله قبل الدقيقة 90، حيث استمر الفتى المُدلل في الملعب ولم ينجح بديله بيدرو جونسالفيس في تغيير أي شيء.
وبينما أظهر اللاعب بعض المؤشرات الإيجابية، فإنه لا يزال بحاجة إلى مزيد من الاستمرارية في قراراته وتحركاته الهجومية، حتى يتحول حضوره الفني إلى تأثير مباشر أكبر على النتائج ويستطيع أن يخطف أنظار البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب ريال مدريد الذي بالتأكيد يضعه تحت المراقبة خلال فترة إعارته إلى الفيولا.