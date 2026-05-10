مئوية لويس إنريكي: فرحة مبكرة تنهي حلم لانس الجميل .. حسرة فاتي وسط احتفال برشلونة وبناء إندريك آيل للسقوط!

مهمة لانس المستحيلة لإبقاء حلم الـ(ليج 1) أمام باريس..

وكأنه أبى أن يودع حديقة الأمراء، دون أن يقطف وردة ليمنحها إلى الجماهير التي جاءت من أجل الاحتفال بتأهله إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.

هدف وحيد، كان كافيًا ليجعل باريس سان جيرمان، يضع يدًا على كأس الدوري الفرنسي، وتبقى اليد الأخرى، في انتظار الحسم الذي يحتاج إلى نقطة وحيدة، في آخر جولتين.

وحقق باريس سان جيرمان، فوزًا على ستاد بريست، بنتيجة (1-0)، على ملعب بارك دي برانس، ضمن حساب الجولة الثالثة والثلاثين من مسابقة الدوري الفرنسي، بموسم 2025-2026.

ووقع ديزيري دوي، على هدف النقاط الثلاث، للعملاق الباريسي، ليرفع رصيده إلى 73 نقطة، ويواصل التغريد في صدارة (ليج 1)، بفارق ست نقاط عن لانس "الوصيف"، بينما تجمد رصيد بريست عند 38 نقطة، في المركز الثاني عشر.


  • نقطة مضيئة و"مظلمة" في ذات الوقت!

    وقرر لويس إنريكي، المدير الفني لباريس سان جيرمان، الذي خاض مباراته الـ100 في الدوري الفرنسي، إراحة 9 لاعبين أساسيين، عن التواجد في القائمة الأساسية، من الذين شاركوا في إنجاز التأهل إلى نهائي تشامبيونزليج.

    ولمّا استمر التعادل السلبي، قرر إنريكي أن يجري تبديلاته بدءًا من الدقيقة 53، حيث دخل ديزيري دوي، وتباعًا شارك عثمان ديمبيلي وخفيتشا كفاراتسخيليا، ثم جواو نيفيش، حتى جاء هدف الفوز في الدقيقة 82.

    النقطة المضيئة أن باريس سان جيرمان، ببدلائه، بسط نفوذه على أرض الميدان، طولًا وعرضًا، ويكفي القول إن عملاق العاصمة الفرنسية، سدد 23 كرة، مقابل ثلاث فقط لبريست.

    ولكن، قد تمثل أيضًا، نقطة مظلمة لباريس، فرغم تسديد 23 كرة، إلا أن 6 منها فقط بلغت ما بين الخشبات الثلاث، في حين سدد بريست كرتين على المرمى من فرصه الثلاث.

    وليست المرة الأولى، التي يثبت بها باريس بأنه أقوى بعناصره الأساسية، التي صنعت الفارق بعد نزولهم كبدلاء في الشوط الثاني، من أجل إنقاذ النقاط الثلاث، التي تؤمن عمليًا حظوظ كتيبة إنريكي في الفوز باللقب.

    باريس أعطى مؤشرًا، وكأنه يعاني إذا ما قرر إراحة لاعبيه الأساسيين، خاصة وأن افتقاره للمسة الأخيرة، ربما يحتاج لإعادة النظر.

    فرحة لويس إنريكي: هل حسم باريس اللقب؟

    رغم إيماني بمقولة "لا تفرح مبكرًا"، إلا أن باريس سان جيرمان، حسم عمليًا بنسبة 90%، فوزه بلقب الدوري الفرنسي، في ليلته الأخيرة على ملعب بارك دي برانس.

    ليلة اكتملت فيها الفرحة، بقميص الموسم الجديد الذي بات فألًا حسنًا، لمواصلة الإنجازات، ونهاية بكسر عناد بريست، الذي ضمن البقاء، ومن ثم الاحتفال مع الجماهير باقتراب اللقب.

    نعم، اللقب اقترب، ولكنه لم يُحسم رسميًا، إلا أن حلم لانس في انتزاع اللقب بات أشبه بـ"مهمة مستحيلة"، فإذا ما تمكن من الفوز في مباراتيه المقبلتين، مع خسارة باريس، يبقى فارق الأهداف، الذي يمثل المعيار الأول للأفضلية حال تعادل النقاط، عائقًا كبيرًا أمام رفاق سعود عبد الحميد، في ظل تفوق باريس بفارق أهداف "15" عن لانس.

    كبار برشلونة يحتفلون .. والصغير يتحسر

    في الوقت الذي احتفل فيه برشلونة بلقب الدوري الإسباني الـ29 في تاريخه، على أنقاض ريال مدريد، بثنائية، في ملعب سبوتيفاي كامب نو، بات موهبة البرسا، أنسو فاتي، يتحسر على ضياع حلم دوري الأبطال، مع موناكو، الذي تجرع كأس الهزيمة أمام ليل، بهدف أحرزه دينيس زكريا بالخطأ في مرماه، في الدقيقة 72.

    المدرب سييباستيان بوكونولي، قرر المعتاد، أن ينتظر بأنسو فاتي حتى الشوط الثاني، ليكون ورقته الرابحة، أمام تراجع المستوى البدني للخصوم، ورغم أن صاحب الرقم "31"، حاول بناء اللعب، في الطرف الأيسر، إلا أنه لم تكن له أي بصمة هجومية، حيث لم يسدد أي كرة طوال الـ31 دقيقة التي لعبها، في ظل بقاء النجم المخضرم بول بوجبا على مقاعد البدلاء.

    أنسو فاتي الذي بدأ موسمه على أفضل وجه مع موناكو، فشل في أن يحسم مقعد دوري الأبطال، بتواجده في المركز السابع، بـ54 نقطة، ليكون أمله الوحيد هو التأهل لدوري المؤتمر، في انتظار سقوط مارسيليا، بالجولة الأخيرة.

    إندريك: حلم دوري الأبطال قد ينهار!

    لنطير إلى تولوز، ونشاهد ليلة سقوط أولمبيك ليون، بمشاركة الموهبة البرازيلية إندريك، بهدفين مقابل هدف، في الجولة قبل الأخيرة.

    ريال مدريد خسر لقب الدوري الإسباني، وموهبته شاركه الخسارة أيضًا، أمام تولوز، إلا أن أندريك، ربما خرج بنقطة مضيئة، بصناعة تمريرة حاسمة، إلى كورينتين توليسو، فيما تعرض لخشونة واضحة من قبل لاعبي بريست، وكأنه يدفع ثمن نجوميته التي تبلورت خلال إعارته مع ليون.

    إندريك الذي وعد الجماهير بأن يألا يغادر ليون إلا ببطولة، بات كل شيء حوله مهدد بالانهيار، حيث يحل رابعًا في ترتيب (ليج 1)، برصيد 60 نقطة، ليأتي في آخر مقاعد دوري الأبطال، وسط مطاردة رين، صاحب المركز الرابع.