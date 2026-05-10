مئوية لويس إنريكي: فرحة مبكرة تنهي حلم لانس الجميل .. حسرة فاتي وسط احتفال برشلونة وبناء إندريك آيل للسقوط!

وكأنه أبى أن يودع حديقة الأمراء، دون أن يقطف وردة ليمنحها إلى الجماهير التي جاءت من أجل الاحتفال بتأهله إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.

هدف وحيد، كان كافيًا ليجعل باريس سان جيرمان، يضع يدًا على كأس الدوري الفرنسي، وتبقى اليد الأخرى، في انتظار الحسم الذي يحتاج إلى نقطة وحيدة، في آخر جولتين.

وحقق باريس سان جيرمان، فوزًا على ستاد بريست، بنتيجة (1-0)، على ملعب بارك دي برانس، ضمن حساب الجولة الثالثة والثلاثين من مسابقة الدوري الفرنسي، بموسم 2025-2026.

ووقع ديزيري دوي، على هدف النقاط الثلاث، للعملاق الباريسي، ليرفع رصيده إلى 73 نقطة، ويواصل التغريد في صدارة (ليج 1)، بفارق ست نقاط عن لانس "الوصيف"، بينما تجمد رصيد بريست عند 38 نقطة، في المركز الثاني عشر.



