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"ليو سيفعل ذلك بالتأكيد" .. مبابي يعلق على تخطي ميسي في صدارة هدافي كأس العالم
مبابي يتوقع أن يستعيد ميسي لقب هداف الدوري
لا يشك كيليان مبابي في أن ليونيل ميسي سيسجل هدفاً لصالح الأرجنتين ضد إسبانيا في نهائي كأس العالم يوم الأحد، ليستعيد رقمه القياسي كأكثر اللاعبين تهديفاً في تاريخ البطولة.
وكان قائد المنتخب الفرنسي قد حطم هذا الرقم القياسي المذهل بنفسه يوم السبت بتسجيله ثنائية ضد إنجلترا في مباراة تحديد المركز الثالث التي اتسمت بالإثارة الشديدة وانتهت 6-4 للإنجليز.
يستطيع ميسي التباهي بتسجيل 21 هدفاً على أكبر مسرح كروي، لكنه لا يزال أمامه مباراة واحدة ليتصدر الترتيب مجدداً.
وقال مبابي لشبكة«فوكس سبورتس»: «ليو، إنه يسجل الأهداف طوال الوقت. غداً سيسجل هدفاً، هذا مؤكد».
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إنجاز حلو ومر لمبابي
ومع ذلك، بالنسبة لمبابي، فإن ما كان من المفترض أن يكون لحظة تاريخية مميزة تركت طعمًا مريرًا في فمه. فالتهديد الوشيك بأن يتفوق ميسي عليه في صدارة قائمة الهدافين لم يكن سوى عامل واحد من العوامل التي أثرت سلبًا على مزاج مبابي، خاصةً مع تعرض «الديوك» لهزيمة فوضوية بنتيجة 6-4 على يد «الأسود الثلاثة».
وعلق قائد فرنسا قائلًا: "أنا أحاول فقط مساعدة فريقي في كل مرة، من المؤكد أن تسجيل هذا العدد الكبير من الأهداف في كأس العالم يرفعك إلى مستويات معينة. لكنني كنت سأفضل ألا أكون أفضل هداف في التاريخ وأن ألعب مباراة الغد [النهائي]".
الصراع على الحذاء الذهبي
على الرغم من احتلاله الصدارة التاريخية، لا يزال السباق على «الحذاء الذهبي» لكأس العالم 2026 متكافئًا بشكل مثير مع دخول البطولة يومها الأخير.
يتصدر مبابي حاليًا الترتيب برصيد 10 أهداف، بفارق هدفين عن ميسي. ومع ذلك، لا تزال الفرصة سانحة أمام قائد المنتخب الأرجنتيني البالغ من العمر 39 عامًا للرد في المباراة النهائية.
وإذا فشل ميسي في تسجيل عدد من الأهداف يكفي لتحقيق الفوز في المباراة النهائية، فسيصبح مبابي أول لاعب في التاريخ يفوز بجائزة الحذاء الذهبي لكأس العالم في مناسبتين منفصلتين.
ويعد معدل التسجيل الذي يحققه الفرنسي غير مسبوق عملياً في العصر الحديث، حيث ينضم إلى نخبة تضم ثمانية لاعبين فقط، من بينهم جوست فونتين وإيوسيبيو ورونالدو، الذين سجلوا ثمانية أهداف أو أكثر في بطولة واحدة.
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رابيو ينتقد الأداء الفرنسي المخزي
ازدادت الأجواء سلبية في معسكر المنتخب الفرنسي جراء الانهيار الدفاعي أمام إنجلترا، الأمر الذي أثار غضب لاعب الوسط أدريان رابيو بشدة.
ولم يتردد نجم ميلان في تقييمه لأداء الفريق في الشوط الأول، الذي شهد تأخره بنتيجة 4-0. ووصف رابيو الأداء بأنه «غير مقبول» و«مخزي»، مشيرًا إلى أن بعض زملائه افتقروا إلى الاحترافية اللازمة لمباراة تحديد الميدالية البرونزية.
وقال رابيو لقناةbeIN Sports: «بدأنا الشوط الأول بطريقة مخزية للغاية. رأيت سلوكاً من بعض اللاعبين لم أره من قبل. الأمر مخيب للآمال بعض الشيء، لأن هذه كانت المباراة الأخيرة لترك انطباع جيد في البطولة. كان هناك الكثير من خيبة الأمل بعد الخسارة أمام إسبانيا، لكن كان لا يزال هناك عمل يجب إنجازه، ولا يمكننا أن نتراخى بهذه الطريقة».
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