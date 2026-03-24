ليون لم يعد يفوز، وفونسيكا في حالة تدهور مستمر: ثماني مباريات دون فوز، والمشاركة في البطولات الأوروبية في خطر

لقد أصبحت سلسلة الانتصارات المتتالية التي تجاوزت العشرة قبل شهر ماضٍ ذكرى بعيدة، والآن يتعين على ليون أن يثابر ويحاول حسم التأهل إلى دوري أبطال أوروبا المقبل. فقد أدى الأداء في شهر مارس إلى إعاقة طموحات فريق فونسيكا، الذي سيتعين عليه خلال فترة التوقف هذه أن يركز بشكل أساسي على إيجاد حلول لزيادة عدد الأهداف المسجلة. في الخلف، الفريق يعمل بشكل جيد، حيث يبلغ متوسط الأهداف التي يستقبلها في المباراة الواحدة أقل بقليل من هدف واحد، وقد انتهت نصف المباريات دون أن تهتز شباكه؛ أما في الجانب الآخر من الملعب، فالأمر عكس ذلك تمامًا: مع 51 هدفًا سجلها، يمتلك ليون ثاني أسوأ هجوم بين الفرق العشرة الأولى في الدوري الفرنسي (أسوأ منه فقط ميتز بـ 46 هدفًا)، حيث سجل ثلاثة أهداف فقط في آخر خمس مباريات.



