يمر موسم ليون بتقلبات عاطفية، في صعود وهبوط أدى، قبل بضعة أشهر من نهاية الموسم، إلى تراجع فريق باولو فونسيكا إلى المركز الرابع برصيد 47 نقطة، متساويًا مع ليل بعد الجولة الأخيرة ومع خطر الخروج من المراكز المؤهلة للمسابقات الأوروبية: ليست فترة جيدة للفريق، الذي حصد نقطتين فقط في آخر خمس مباريات بالدوري، وبالنظر إلى جميع المسابقات، لم يفز منذ ثماني مباريات متتالية (ثلاثة تعادلات وخمس هزائم).
ليون لم يعد يفوز، وفونسيكا في حالة تدهور مستمر: ثماني مباريات دون فوز، والمشاركة في البطولات الأوروبية في خطر
أداء فريق ليون
لقد أصبحت سلسلة الانتصارات المتتالية التي تجاوزت العشرة قبل شهر ماضٍ ذكرى بعيدة، والآن يتعين على ليون أن يثابر ويحاول حسم التأهل إلى دوري أبطال أوروبا المقبل. فقد أدى الأداء في شهر مارس إلى إعاقة طموحات فريق فونسيكا، الذي سيتعين عليه خلال فترة التوقف هذه أن يركز بشكل أساسي على إيجاد حلول لزيادة عدد الأهداف المسجلة. في الخلف، الفريق يعمل بشكل جيد، حيث يبلغ متوسط الأهداف التي يستقبلها في المباراة الواحدة أقل بقليل من هدف واحد، وقد انتهت نصف المباريات دون أن تهتز شباكه؛ أما في الجانب الآخر من الملعب، فالأمر عكس ذلك تمامًا: مع 51 هدفًا سجلها، يمتلك ليون ثاني أسوأ هجوم بين الفرق العشرة الأولى في الدوري الفرنسي (أسوأ منه فقط ميتز بـ 46 هدفًا)، حيث سجل ثلاثة أهداف فقط في آخر خمس مباريات.
تشكيلة ليون
أفضل هداف الفريق برصيد 11 هدفاً هو بافيل سولك، المهاجم المولود عام 2000 الذي انضم في الصيف قادماً من فيكتوريا بلزن (7.5 مليون يورو)، ويليه كورنتين توليسو برصيد 7 أهداف، ثم لاعبان سجل كل منهما 3 أهداف. أحدهما هو البرازيلي إندريك، الذي تم استعارته في يناير من ريال مدريد، والذي ظهر بقوة في أول مباراة له في كأس فرنسا وسجل ثلاثية في المباراة الثانية في الدوري. يضم تشكيل فونسيكا بعض اللاعبين الذين لعبوا في الدوري الإيطالي: لاعب أتالانتا السابق هانز هاتيبور، وأينسلي مايتلاند-نايلز، النجم الصاعد في روما، والأمريكي تانر تيسمان الذي تم التعاقد معه من فينيسيا. ومن بين اللاعبين الشباب، يجب الانتباه إلى مالك فوفاناوأفونسو موريرا، وهما من مواليد عام 2005 ويحجزان مكانهما في التشكيلة الأساسية.