أسوأ أوقات التدوير: ليون يفرط في فرصة تاريخية.. وإندريك ضحية سياسة فونسيكا الخاطئة!

سقط فريق أولمبيك ليون في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام مضيفه نادي باريس ضمن منافسات الدوري الفرنسي ليواصل الفريق سلسلة نتائجه السلبية في الآونة الأخيرة بصورة تثير قلق المشجعين.
جاء هدف التعادل القاتل في الدقيقة 96 عبر ركلة جزاء نفذها بنجاح القائد كورينتين توليسو لينقذ فريقه من خسارة محققة بعد تأخره بهدف مباغت.
هذا التعادل المخيب للآمال أثار موجة عارمة من التساؤلات حول القرارات الفنية للمدرب باولو فونسيكا وتحديدًا سياسة التدوير التي أبعدت المهاجم البرازيلي الشاب إندريك عن التشكيل الأساسي ومعه القائد توليسو وعدة عناصر أخرى في وقت حرج للغاية من عمر المنافسة المحلية في مواجهة أمام خصم عنيد خارج ملعبه.