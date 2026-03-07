AFP
ليونيل ميسي وزملاؤه يدافع عنهم مدرب إنتر ميامي خافيير ماسكيرانو بعد زيارة البيت الأبيض المثيرة للجدل ولقائهم مع دونالد ترامب
ماسكيرانو يتطرق إلى الضجة السياسية
كان الهدف من رحلة إنتر ميامي إلى واشنطن العاصمة هو الاحتفال بفوزهم بكأس MLS 2025، لكن الزيارة إلى القاعة الشرقية سرعان ما أصبحت موضوعًا ساخنًا للنقاش على وسائل التواصل الاجتماعي. مع انتشار صور ليونيل ميسي وزملائه إلى جانب الرئيس ترامب، وجد فريق هيرونز نفسه في قلب عاصفة إعلامية غير رياضية.
نجح فريق ماسكيرانو فيالفوز على فانكوفر وايتكابس بنتيجة 3-1 في نهائي كأس MLS بفضل هدف إدير أوكامبو في مرماه وهدفي رودريغو دي باول وتاديو أليندي، اللذين جاءا بفضل تمريرات ميسي.
"اتباع بروتوكول البطولة"
خلال مؤتمر صحفي عقد يوم الجمعة عبر Zoom، تم الضغط على ماسكيرانو لشرح ظروف الاجتماع. حافظ المدرب الأرجنتيني على هدوئه، وحاول إعادة التركيز على التزامات فريقه الرياضية، مع الاعتراف بالفضول العالمي المحيط بالحدث.
وقال ماسكيرانو، وفقًا لما نقلته صحيفة Miami Herald: "ظننت أننا سنناقش كرة القدم. لقد امتثلنا لبروتوكول تقليدي يقضي بزيارة البيت الأبيض باعتبارنا الفريق الفائز بالبطولة. كان هذا مخططًا له منذ وقت طويل للأسبوع الذي سنلعب فيه هنا في واشنطن. بقينا هناك بضع ساعات، وشاهدنا القليل من البيت الأبيض، ليس الكثير، ما استطعنا رؤيته. كان الاتصال بالرئيس ترامب كما شوهد على التلفزيون، ليس أكثر من ذلك بكثير".
الكيمياء الجماعية وسط سيرك متنقل
بينما ركز النقاد على الجانب السياسي، أكد ماسكيرانو أن جدول السفر المزدحم - بما في ذلك أول خمس مباريات خارج أرضه في جميع المسابقات في بداية الموسم - كان في الواقع أداة لتقوية الترابط بين أعضاء الفريق. وهو يعتقد أن الوقت الذي قضاه الفريق بعيدًا عن فلوريدا قد عزز العزيمة الجماعية لكل من اللاعبين المخضرمين والشباب.
وأضاف: "نحن ناضجون بما يكفي لفهم أن الأمرين لا علاقة بينهما. كنا نعلم أن بداية الموسم ستكون معقدة بسبب خوض أول خمس مباريات خارج أرضنا. تم التخطيط لزيارة البيت الأبيض منذ شهر ونصف إلى شهرين. ربما أعاقت رحلة بورتوريكو الأمر قليلاً لأنها كان من المفترض أن تكون في فترة ما قبل الموسم، لكن كان علينا الوفاء بالتزامنا، لكن الحقيقة هي أنه باستثناء يوم أمس، الذي لا علاقة له بالجانب الرياضي، فإن الباقي هو سفر.
"أختار أن أرى الرحلات بشكل إيجابي لأن اللاعبين يكونون معًا أكثر؛ يمكننا مشاركة المزيد من الأشياء التي لا نستطيع القيام بها في الحياة اليومية في ميامي. هذا يساعدنا على خلق جو جيد داخل الفريق، وفي نهاية المطاف، إذا استطعنا الاستفادة من ذلك، فسيكون ذلك جيدًا جدًا. نحن نعلم أن الأسبوعين الماضيين ليسا وحدهما، بل الأسبوعين المقبلين سيكونان على نفس المنوال مع الكثير من السفر، باستثناء مباراة الإياب ضد ناشفيل في دوري أبطال كونكا، لكننا نحاول أن نخوض كل مباراة على حدة. غدًا فرصة رائعة لمواصلة النمو كفريق والبناء على النتيجة الجيدة التي حققناها في أورلاندو ومواصلة حصد النقاط في الموسم".
موعد مع العاصمة واشنطن وعلامة 900 هدف
يأمل إنتر ميامي في الحفاظ على زخمه ضد دي سي يونايتد في ملعب إم آند تي بانك هذا الأسبوع. بعد فوزه المقنع 4-2 على أورلاندو سيتي، يحتل هيرونز الآن المركز السابع في المؤتمر الشرقي برصيد ثلاث نقاط من مباراتين.
لا يزال الأضواء مسلطة على ميسي، الذي سجل 898 هدفًا في مسيرته المهنية الرائعة. هدفان آخران سيجعلانه ينضم إلى كريستيانو رونالدو باعتبارهما اللاعبين الوحيدين النشطين اللذين وصلوا إلى علامة 900 هدف.
