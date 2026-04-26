Lionel Messi Inter Miami HICImagn/GOAL
زهيرة عادل

ماذا فعل الأمريكان في قدم البرغوث؟ .. "الحلم الأولمبي" يعاند ليونيل ميسي أمام نيو إنجلاند وجسده يخذله

تعادل جديد لرفاق البرغوث على ملعب نيو ستاديوم!

للمرة الرابعة في موسم 2026، يخرج إنتر ميامي بقيادة نجمه الأرجنتيني بنقطة التعادل، حيث فشل في الانتصار على أرضه فجر اليوم الأحد – بتوقيت مكة المكرمة – أمام نيو إنجلاند (1-1)، ضمن الجولة العاشرة من الدوري الأمريكي.

هذا التعادل هو الثالث على التوالي على أرض إنتر ميامي منذ افتتاح ملعبه نو ستاديوم، بعد أوستن (2-2)، ونيويورك (2-2).

هدف المباراة الأول سجله الضيوف في الدقيقة 56 هم طريق كارليس خيل، قبل أن يدرك جيرمان بيرتيرامي التعادل لإنتر ميامي في الدقيقة 76.


بهذا التعادل ارتفع رصيد رفاق ليو للنقطة 19 في المركز الثاني بجدول الترتيب، متأخرين بثلاث نقاط عن ناشفيل، لكن الأخير لعب مباراة أقل. أما نيو إنجلاند فيحل رابعًا بـ16 نقطة.

وللتعمق أكثر في ليلة ليونيل ميسي خصيصًا أمام نيو إنجلاند، دعونا نستطرد في السطور التالية..

  • ماذا أصاب قدم ميسي؟

    سبعة أهداف في ثماني مباريات بالموسم الجاري من الدوري الأمريكي، حصيلة جيدة لصاحب الـ38 عامًا، وإن كان قد صام عن التهديف في آخر مباراتين أمام سالت ليك ونيو إنجلاند.

    لكن اللافت رغم هذه الحصيلة الرقمية الجيدة أن تسديدات ميسي أصابها شيء من السوء بقدر سوء زملائه من حوله في الفريق.

    نتحدث تحديدًا عن التسديدات الأرضية التي أصبحت تخرج ضعيفة وبلا هوية من أقدام الأرجنتيني مع إنتر ميامي في الموسم الجاري، في ظاهرة أصبحت ملفتة بدرجة كبيرة.

    على سبيل المثال، أمام نيو إنجلاند الليلة، سدد ميسي ست تسديدات، ثلاث منها على المرمى، لكنه لم يفلح في تسجيل أي هدف.


    قِس على ذلك كافة المباريات الأربعة التي صام بها البرغوث عن التهديف منذ بداية موسم 2026 من الدوري الأمريكي، حيث حصيلة تسديدات جيدة، لكن دون أهداف.

  • حلم "الهدف الأولمبي"

    منذ تحقيق كأس العالم 2022 ويردد البعض "لقد حقق ميسي كل شيء في كرة القدم"، لكن هناك ما لم يحققه بها بعد، ويبدو أنه عازم على فعله خلال تجربته مع إنتر ميامي.. "الهدف الأولمبي" أو تسجيل هدف من ركلة ركنية.

    لقد حاول صاحب الـ38 عامًا إحراز هدف بهذه الطريقة أكثر من مرة منذ انتقاله إلى الفريق الأمريكي في 2023، لكنه في كل مرة يفشل.

    أمام نيو إنجلاند تكررت المحاولة من جديد، لكن الكرة خرجت من أقدامه بنفس حالة تسديداته التي تحدثنا عنها سلفًا، في حالة أشبه بتمرين حارس الخصم، إذ أمسك مات تورنر بالكرة بسهولة.


  • الجسد لا يرحم

    6 تسديدات، 4 فرص مصنوعة، 82.7% دقة تمريرات، 4 مراوغات .. أرقام توحي بأداء جيدة بعض الشيء، لكن الحقيقة أن ميسي جسد الليلة مقولة "الجسد لا يرحم" بامتياز.

    تلك الحالة التي كان عليها في المباراة، تلخصت في فرصة الهدف المحقق التي أهدرها بينما كان منفردًا بالمرمى تمامًا، إذ فقد السيطرة على الكرة، وسدد بجوار القائم.


    ربما تأثر ميسي برحلتي السفر لمواجهة كولورادو ثم رحلة أخرى لملاقاة سالت ليك قبل العودة لميامي للقاء الليلة أمام نيو إنجلاند.

    الأرجنتيني بشكل عام لم يغب سوى عن لقاء وحيد منذ بداية الموسم الجاري من الدوري الأمريكي (أمام شارلوت في الجولة الرابعة)، بينما خاض تسع مباريات لمدة 90 دقيقة كاملة.

    لكن إن قلنا إن ميسي لديه عذر السن (38)، فكافة زملائه من حوله ظهروا بحالة إجهاد واضحة كذلك متأثرين برحلات السفر الطويلة، حتى لويس سواريز حاول علاج ذلك بكثرة السقوط داخل منطقة الجزاء أملًا في الحصول على جزائية، لكنه فشل كما فشل فريقه في تحقيق الفوز أمام نيو إنجلاند على أرضه!

كأس الولايات المتحدة المفتوحة
نيو إنجلاند ريفولوشن crest
نيو إنجلاند ريفولوشن
نيو إنجلاند
أورلاندو سيتي crest
أورلاندو سيتي
أورلاندو سيتي
الدوري الأمريكي
إنتر ميامي crest
إنتر ميامي
إنتر ميامي
أورلاندو سيتي crest
أورلاندو سيتي
أورلاندو سيتي