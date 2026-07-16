اعترف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بأن بلاده لم تكن لتتحمل الخسارة أمام إنجلترا في نصف نهائي كأس العالم، معتقدًا أن الهزيمة كانت ستثير انتقادات غير عادلة، رغم النجاحات التي حققها الفريق مؤخرًا. كما أشاد قائد إنتر ميامي، بقدرة المنتخب على الصمود، بعد أن نجح في العودة من تأخره، ليحجز مكانه في النهائي للمرة الثانية على التوالي.
ليونيل ميسي يعترف: "كنت أخشى هذا الأمر لو خسرت الأرجنتين أمام إنجلترا"
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وحجز منتخب الأرجنتين مكانه في نهائي كأس العالم للمرة الثانية على التوالي، بعد أن قلب تأخره إلى فوز على إنجلترا بنتيجة (2-1) في مباراة نصف النهائي، التي شهدت منافسة شرسة. وأدى هذا الفوز إلى مواجهة مع إسبانيا، كما أضاف فصلًا جديدًا إلى المسيرة الرائعة للمنتخب الأرجنتيني على الساحة الدولية.
وفي تصريحاته بعد المباراة، شدد ميسي على أن مواجهة إنجلترا كانت ذات أهمية أكبر من مجرد مباراة عادية، موضحًا أن المشاعر كانت واضحة منذ عزف النشيد الوطني، ووصف النتيجة بأنها انتصار كان اللاعبون والشعب الأرجنتيني يتوقون إليه بشدة.
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ميسي يشرح الضغوط والثقة التي كانت وراء الفوز
واعترف ميسي بأن الهزيمة كانت ستثير انتقادات، على الرغم من وصول الأرجنتين إلى البطولة بصفتها حاملة لقب كأس العالم. وأكد أن الفريق كان يشعر بأنه لا يمكنه خسارة مباراة بهذه الأهمية، وكان يعتقد أنه الأفضل من الناحية الكروية.
وقال ميسي لقناة TyC Sports: "كانت مواجهة خاصة ضد إنجلترا؛ لم يكن بوسعنا أن نخسر. ورغم أن هذا الفريق لا يدين لأحد بشيء، فأنت تعرف طبيعة الأرجنتينيين؛ نحن نطالب دائمًا بالمزيد. أعتقد أنه لو خسرنا اليوم، لخرج الناس وقالوا كلامًا سخيفًا، لكننا لم نمنحهم هذه الفرصة".
وأضاف "كنا نعلم أننا أفضل منهم على أرض الملعب، لكن هناك الكثير على المحك في مباراة بهذه الأهمية. يلعب التاريخ دورًا في هذه المباريات، لكنها تظل مميزة بسبب كل ما تمثله، وكان علينا الفوز".
وفي سياق متصل، دافع القائد الأرجنتيني صاحب الـ39 عامًا، عن تشكيلة الفريق التي واجهت شكوكًا بسبب الإصابات، والمخاوف المتعلقة باللياقة البدنية قبل البطولة. بقوله: "هذه المجموعة لا تفاجئني؛ أنا أعرفهم، ونحن نعرف ما نحن قادرون عليه.
ربما كانت لدى الناس شكوك بسبب الطريقة التي دخلنا بها المباراة، لأن لدينا لاعبين كانوا في حالة حرجة للغاية ويعانون من مشاكل، لكن عندما يجتمع هذا الفريق ويتّحد، فإنه يمنحنا دائمًا دفعة إضافية. إنهم يلهمون بعضهم البعض ويجدون القوة التي لم يكونوا يعلمون أنها موجودة لديهم ليبذلوا قصارى جهدهم."
استمرار العصر الذهبي للأرجنتين
وأكد ميسي أن النجاح المستمر للأرجنتين يثبت أن إنجازاتها كانت ثمرة جهدها وليس هبة. ورأى أن الوصول إلى نهائيين متتاليين لكأس العالم يؤكد ثبات أداء الفريق على مدار الأعوام الأربعة الماضية. كما شجع نجم إنتر ميامي الفريق والجماهير على الاستمتاع باللحظة قبل المباراة النهائية.
وأوضح ميسي قائلاً: "الوصول إلى نهائي كأس العالم مرة أخرى، ونحن حاملو اللقب. لقد كنا الأفضل على مدار الأعوام الأربعة الماضية، سواءً أعجب ذلك الناس أم لا، وبقطع النظر عما يقولونه".
واستطرد "اليوم، مرة أخرى، نحن من بين أفضل فريقين في العالم، وهذا يثبت أن كل ما حققناه لم يكن محض صدفة، ولم يمنحنا أحد أي شيء. الوصول إلى نهائيين متتاليين لكأس العالم هو إنجاز لا يحققه سوى القليلين، وقد حققته هذه المجموعة".
وتابع ميسي: "استمتعوا بهذه اللحظة، كما نستمتع بها نحن. اليوم وصلنا إلى نهائي كأس العالم مرة أخرى، ووضعنا الأرجنتين مرة أخرى بين أفضل فريقين في العالم.
نحن نستمتع بكوننا أبطال العالم منذ أربع سنوات الآن، ونلعب في النهائي مرة أخرى. استمتعوا بها كما تفعلون؛ اليوم خطونا الخطوة الأخيرة وحققنا ما أردناه جميعًا: الوصول إلى النهاية، واللعب في نهائي كأس العالم، وكما هو الحال دائمًا، سيكون الأمر بمشيئة الله".
- AFP
إسبانيا تواجه حلم الأرجنتين في النجمة الرابعة
وتوجه الأرجنتين أنظارها الآن إلى المباراة النهائية لكأس العالم ضد إسبانيا، التي هزمت فرنسا 2-0 في الدور نصف النهائي. وستُقام المباراة النهائية يوم الأحد في ملعب نيوجيرسي بمدينة نيويورك.
ويبحث المنتخب الإسباني عن الفوز بلقبه الثاني في كأس العالم بعد نسخة 2010، فيما يعمل على وقف المدّ الأرجنتيني الذي يطمح لتحقيق إنجاز تاريخي لم يتحقق منذ 1962، بأن يحقق لقبين متتاليين في المونديال، في الوقت الذي يبحث فيه ميسي ورفاقه عن النجمة الرابعة بعد 1978 و1986 و2022.
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