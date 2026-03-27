ليونيل ميسي، كريستيانو رونالدو و... مانويل نوير؟ أسطورة بايرن ميونيخ يُوضع في مصاف المرشحين للقب «أعظم لاعب في التاريخ» بمناسبة عيد ميلاده الأربعين
نيوير ينضم إلى قائمة العظماء
بلغ الجدل الدائر حول إرث نوير ذروة جديدة مع بلوغ الحارس الألماني سن الأربعين. وبعد أن أعاد نوير تعريف دور «الحارس المدافع»، لم يعد يُقارن فقط بزملائه من حراس المرمى، بل بأفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم.
صفقة لا تُنسى
ويؤكد ماغاث، مدربه السابق، أن التميز المستمر الذي أظهره هذا اللاعب المخضرم على مدار 15 عامًا يضعه في فئة لا تُخصص عادةً إلا لأفضل الهدافين. ويشير المدرب إلى أن رصيد نوير من الألقاب وتأثيره الفردي على تطور التكتيكات يجعله في مصاف أبرز الشخصيات في هذه الرياضة.
وقال ماغاث لصحيفة بيلد: "بالنظر إلى أداء مانويل وأهميته بالنسبة لبايرن ميونيخ والمنتخب الوطني، بالإضافة إلى إنجازاته، أرى أنه يضاهي ميسي وكريستيانو رونالدو في مركزه".
وفي معرض حديثه عن الصفقة التي انتقل بموجبها نوير من شالكه إلى ميونيخ في عام 2011 مقابل 30 مليون يورو، قال ماغاث: "بالنظر إلى الوراء، لم يكن السعر مجرد صفقة رابحة، بل كان هدية! حصل بايرن على حارس مرمى من الطراز العالمي لمدة 15 عاماً. في سوق الانتقالات الحالي، كان مانويل، الذي كان في قمة مستواه آنذاك، سيستحق بالتأكيد حوالي 150 مليون يورو!"
ادعموا نوير لمواصلة اللعب
مع اقتراب انتهاء عقده الحالي، ينتظر عالم كرة القدم ليرى ما إذا كان الفائز بكأس العالم 2014 سيعلق قفازيه هذا الصيف أم سيواصل مسيرته. وقد ترك نادي بايرن ميونيخ القرار له شخصياً، لكن من المتوقع صدور إعلان قريباً.
وأوضح ماغاث: "بمناسبة عيد ميلاده الأربعين، أتمنى لمانويل كل التوفيق في اتخاذ قرار بشأن مستقبله يجعله سعيداً". "أعتقد أنه يجب أن يكون قادراً على أن يقرر بنفسه ما إذا كان يريد الاستمرار في بايرن أم لا.
"لاتخاذ القرار الصحيح، عليه أن يجيب على الأسئلة التالية بنفسه: هل لا يزال جسده لائقاً بما يكفي، وهل لا يزال متحمساً؟ من وجهة نظر خارجية، أقول إنه لا يزال يمتلك كل القدرات اللازمة للاستمرار. ونصيحتي له هي أن يستفيد من ذلك إلى أقصى حد ممكن، أي ألا يتوقف بعد".
ماذا يخبئ المستقبل لنيوير في بايرن؟
في الوقت الذي لا تزال فيه مستقبل نوير موضع نقاش، قدم كريستوف فرويند، المدير الرياضي لبايرن ميونيخ، تحديثًا مهمًا بشأن مصير الحارس. وقال: "تجري محادثات مستمرة مع مانو؛ نحن نعرف طريقة تفكيره ومشاعره. وسيتخذ قراره بعد ذلك". أما نوير نفسه، فلا يزال يكافح حاليًا للتعافي من إصابة تمزق في الألياف العضلية أبعدته عن الملاعب طوال شهر مارس.