أحمد فرهود

إحياء صراع ميسي ورونالدو والنصر سيستفيد!.. كريستيانو جونيور بقميص ريال مدريد "حلم بدأ بالتدريب وينتظر التحول لتاريخ"

هل تتم الصفقة؟!..

لم يكن مجرد خبر عادي؛ بل إعلان عن إمكانية بدء فصل جديد لقصة عائلة الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مع العملاق العاصمي ريال مدريد.

الحديث هُنا عن الخبر الذي نشرته صحيفة "ذا أثلتيك"، بخصوص تدرب كريستيانو جونيور، نجل رونالدو، مع فريق ريال مدريد تحت 16 عامًا؛ والذي أثار الكثير من الجدل والتكهُنات، في الشارع الرياضي العالمي.

جونيور يلعب حاليًا في الفئات السنية لنادي النصر؛ بينما يتواجد والده مع الفريق الأول لكرة القدم، بعدما صنع تاريخًا مُخلدًا بقميص الميرينجي.

ومثّل رونالدو "الأب"، فريق ريال مدريد الأول لكرة القدم، في الفترة من 2009 إلى 2018؛ قبل أن ينتقل إلى يوفنتوس الإيطالي ثم مانشستر يونايتد الإنجليزي، وأخيرًا النصر.

بينما كريستيانو "الابن"، الذي سيكمل عامه السادس عشر في شهر يونيو القادم؛ لعب في الفئات السنية لأندية يوفنتوس ومانشستر يونايتد والنصر، طوال مسيرته الكروية حتى الآن.

ونحن سنستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة؛ أسباب تدرب كريستيانو جونيور مع فريق ريال مدريد تحت 16 سنة، وماذا لو تعاقد معه الميرينجي مستقبلًا..

    أسباب تدرب كريستيانو جونيور مع ريال مدريد

    الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق النصر الأول لكرة القدم، غادر العاصمة السعودية "الرياض"، خلال الفترة القليلة الماضية، متوجهًا إلى مدريد الإسبانية؛ للعلاج من الإصابة التي تعرض لها.

    ولم يذهب رونالدو إلى مدريد بمفرده؛ حيث غادرت أسرته معه بالكامل، بالتزامن مع الحرب "الأمريكية - الإيرانية" في منطقة الشرق الأوسط.

    هُنا.. استغل كريستيانو جونيور، نجل رونالدو، فرصة تواجده في العاصمة الإسبانية؛ من أجل التدرب مع فريق ريال مدريد تحت 16 عامًا، وسط روايتين على النحو التالي:

    * صحيفة "ذا أثلتيك": كشفت عن أن تدرب جونيور مع ريال مدريد تحت 16 عامًا؛ يأتي كتمهيد لإمكانية تعاقد النادي معه، مستقبلًا.

    * ميلتشور رويز "كوبي": أعلن أن تدرب جونيور مع ريال مدريد تحت 16 عامًا؛ جاء لتجهيزه بدنيًا وفنيًا، عند عودته إلى الرياض.

    وأيًا كان السبب وراء تدرب جونيور مع الميرينجي؛ فإن الحقيقة المؤكدة هي أن اسم نجل الأسطورة البرتغالية، ارتبط في أوقاتٍ سابقة بريال مدريد ومانشستر يونايتد.

    لذلك.. خبر تدرب جونيور مع ريال مدريد تحت 16 عامًا، لبحث إمكانية ضمه في المستقبل؛ ليس بغريب أبدًا - حتى ولو كان غير صحيح الآن -، حيث قد يتحوّل إلى حقيقة على أرض الواقع فيما بعد.

    استفادة ريال مدريد من صفقة كريستيانو جونيور

    الآن.. لننتقل بحديثنا إلى استفادة العملاق الإسباني ريال مدريد؛ حال التعاقد مستقبلًا مع جونيور، نجل الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو.

    تعاقد ريال مدريد مع كريستيانو جونيور، سيعيد ارتباط اسم رونالدو بقميص العملاق الإسباني؛ الأمر الذي سيمنح النادي، دفعة معنوية وتسويقية هائلة.

    ولا يُعتبر جونيور مجرد لاعب عادي؛ بل هو نجل أسطورة خالدة في تاريخ ريال مدريد، كما يُعد واجهة لجيل جديد يحمل جينات الأرقام القياسية.

    وبالتالي.. هذا اللاعب إذا تم التعاقد معه، سيكون عامل جذب للمشجعين الصغار حول العالم، خاصة مع حضور والده في المدرجات لمتابعته؛ ما يُعزز من قيمة النادي التجارية.

    أيضًا.. إذا سار جونيور على خطى كريستيانو رونالدو في الملاعب؛ فإن ريال مدريد سيكسب أسطورة جديدة، تقود الفريق إلى منصات التتويج المحلية والخارجية.

    إحياء صراع ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو التاريخي

    بعيدًا عن النقطة السابقة.. نادي ريال مدريد يبحث عن لاعب ما؛ يُنافس الجوهرة الإسبانية لامين يامال، جناح العملاق الكتالوني برشلونة.

    نعم.. ريال مدريد يضم في صفوفه نجومًا كبار، أمثال المهاجم الفرنسي كيليان مبابي والجناح البرازيلي فينيسيوس جونيور؛ ولكنه يريد لاعب صغير في السن، يصنع نفس الهالة الإعلامية والرياضية مثل يامال.

    وقد يجد الميرينجي في جونيور، نجل الأسطورة كريستيانو رونالدو، كل ما يبحث عنه؛ من أجل مُنافسة جوهرة برشلونة، وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: سن الثنائي مُتقارب؛ حيث يامال يكبر جونيور بـ3 سنوات فقط.

    * ثانيًا: كريستيانو جونيور نجم قبل أن يلعب على مستوى احترافي كبير؛ وذلك بسبب اسم والده بالطبع.

    * ثالثًا: حسب الكثير من التقارير؛ يمتلك جونيور أرقامًا رائعة في الفئات السنية للأندية التي لعب لها.

    كل ذلك قد يجعلنا أمام كلاسيكو ناري مستقبلًا، بين برشلونة وريال مدريد؛ يُعيد إحياء صراع الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي مع رونالدو.

    ميسي هو أسطورة برشلونة الخالدة؛ الذي واجه رونالدو في الملاعب الإسبانية على مدار 9 سنوات كاملة، وهي فترة تواجد الأسطورة البرتغالية مع ريال مدريد.

    وأساسًا.. يامال يُلقب بـ"ميسي الجديد" في برشلونة، بينما جونيور هو نجل رونالدو؛ وهو ما قد يجعل هذا الصراع التاريخي يتجدد بالفعل، إذا حسم ريال مدريد الصفقة.

    مكاسب النصر من انتقال كريستيانو جونيور إلى ريال مدريد

    أخيرًا.. يجب التأكيد على أن نادي النصر سيستفيد أيضًا؛ إذا انتقل نجم فئاته السنية كريستيانو جونيور، إلى صفوف العملاق الإسباني ريال مدريد.

    الجميع يعلم أن جونيور لن يلعب عمره بالكامل في النصر؛ فهو انضم إلى الفئات السنية للنادي السعودي، بسبب تواجد والده الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو في المملكة.

    ولذلك.. جونيور قد يرحل عن النصر، بمجرد مغادرة والده للفريق السعودي أو اعتزاله كرة القدم نهائيًا؛ وهو ما يجعل العالمي يستفيد إذا انتقل اللاعب الشاب من صفوفه إلى ريال مدريد، على النحو التالي:

    * أولًا: ترسيخ سمعة الفئات السنية للنصر

    خروج لاعب من أكاديمية النصر إلى ريال مدريد؛ يُعد شهادة جودة دولية، لبيئة التدريب في النادي السعودي الكبير.

    * ثانيًا: تعزيز الشراكة الاستراتيجية

    مثل هذه الصفقات، تقوي الروابط الإدارية والرياضية بين الأندية؛ حيث قد يستغل النصر ذلك لعقد بعض الاتفاقات مع ريال مدريد، كتبادل الخبرات ومباريات ودية وغيرها.

    * ثالثًا: الاستفادة من حق الرعاية

    الكثير من الأندية استفادت من اللاعبين الذين لعبوا في فئاتها السنية، وانتقلوا فيما بعد بين الفرق العالمية بمبالغ ضخمة؛ وذلك بالحصول على أموال تحت مسمى "بدل تدريب" أو "مساهمة تضامنية"، وهو ما قد ينعش خزينة النصر مستقبلًا.

    ويبقى علينا الآن الانتظار فقط؛ لمعرفة هل يُمكن أن نُشاهد نجل كريستيانو رونالدو يرتدي قميص ريال مدريد بالفعل، أم لا.