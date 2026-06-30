وفي المقابل، أشاد بارنز بليونيل ميسي، مشيراً إلى أن طابع التواضع الذي يتحلى به قائد المنتخب الأرجنتيني يوحد زملاءه في الفريق، على عكس رونالدو الذي يخلق توتراً عندما لا تسير الأمور وفق رغباته.
"ليونيل ميسي لا يزعج زملاءه" .. كريستيانو رونالدو "كارثة محققة" للبرتغال في الأدوار الإقصائية لكأس العالم!
البرتغال ومشكلة رونالدو
يعتقد بارنز؛ اللاعب الدولي الإنجليزي السابق، أن البرتغال تواجه مشكلة كبيرة مع رونالدو. وقد تأهل البحارة إلى دور الـ32 من كأس العالم في المركز الثاني برصيد خمس نقاط خلف كولومبيا، حيث سجل قائده هدفين فقط في الفوز 5-0 على أوزبكستان.
وفي مقابلة أجرتها معه شركة «بيتفريد»، أشار الخبير إلى أن الثقة الهائلة التي يتمتع بها المهاجم قد تزعزع الانسجام داخل الفريق.
وقال بارنز: «عندما أنظر إلى لاعبي البرتغال، أجد أنهم لاعبو كرة قدم مذهلون، كل واحد منهم على حدة. برونو فرنانديش قادر على إحداث مشاكل للخصم، وهو يعتقد أنه اللاعب الأهم، لكن كريستيانو رونالدو يعتقد ذلك أيضًا، وهذه مشكلة سيتعين على المدرب التغلب عليها».
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حادث لا مفر منه
وحذر الجناح السابق من أن الوضع قد يتدهور بسرعة إذا قرر المدرب استبعاد رونالدو في المباريات الحاسمة ضد الفرق الكبرى. علاوة على ذلك، يرى بارنز أن النجاح المستمر لميسي لن يؤدي إلا إلى صب الزيت على النار، مما يزيد من الضغط الذي يمارسه رونالدو على زملائه البرتغاليين.
وأضاف بارنز: «عليه أن يقرر ما إذا كان سيستبعد كريستيانو رونالدو في المباريات ضد الفرق الكبرى، لكن ذلك قد يصبح مشكلة، خاصةً كلما تحسن أداء ليونيل ميسي، فسيؤثر ذلك على حالة كريستيانو النفسية، وسيطالب المزيد من زملائه في الفريق، وسيصبح أكثر استياءً إذا لم تسر الأمور كما يشاء. أعتقد أن هذه أزمة محتمة».
ميسي يوحد صفوف المنتخب الأرجنتيني
وبالانتقال إلى الأرجنتين، اعترف بارنز بأنه ليس مندهشًا من الأداء الفعال الذي يقدمه ميسي. فقد تأهل المنتخب الجنوب أمريكي برصيد كامل من النقاط، ويرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى قائده الذي سجل ستة أهداف رائعة في ثلاث مباريات من مرحلة المجموعات. وسلط بارنز الضوء على الأجواء المتناغمة داخل المعسكر، حيث يعزز الاحترام المتبادل التماسك داخل غرفة الملابس.
وقال بارنز: «لا، لست متفاجئاً بما يفعله لأنه يمتلك الموهبة ويدير مبارياته بشكل جيد للغاية. اللاعبون يتقبلونه وهو يتقبلهم، لذا لا يضطر ميسي إلى الجري كثيراً، لكن زملائه لا يمانعون ذلك لأنهم يحبونه لكونه متواضعاً ويحترمهم، لذا فهم في الواقع يلعبون من أجل ميسي، أما مع البرتغال، فالأمر مختلف بعض الشيء. لا أعتقد أن اللاعبين راضون تمامًا عن رونالدو لأن الطريقة التي يتصرف بها عندما لا يحصل على الكرة تزعج اللاعبين، في حين أن ميسي لا يزعج زملاءه في الفريق".
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ماذا سيحدث بعد ذلك؟
تواجه البرتغال لحظة حاسمة وهي تستعد لمواجهة كرواتيا في دور الـ32. ويتعين على المدرب اتخاذ قرارات تكتيكية حاسمة بشأن رونالدو للحفاظ على الانسجام داخل الفريق.
في غضون ذلك، تبدو الأرجنتين مستعدة لمواصلة زخمها أمام الرأس الأخضر، مدفوعة بفريق مكرس بالكامل لميسي. وسيحدد أسلوبا القيادة المتباينان مصير بلديهما في الأسابيع المقبلة.