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زهيرة عادل

"الشيطنة" سيدة الموقف ولكن .. ما يتعمد جمهور ليونيل ميسي تجاهله عن "المغرور الخلوق" كريستيانو رونالدو!

فقرات ومقالات
مقال رأي
ليونيل ميسي
كريستيانو رونالدو
البرتغال
الأرجنتين
النصر
إنتر ميامي

لحظة! أعتقد أن العنوان قد خدعك – عزيزي القارئ – ونقرت على رابط هذا الموضوع مشحونًا، ظنًا منك أن كاتبه من عشاق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وسخر قلمه لتمجيد مواقفه، لكن عليك أن تعلم في البداية أنني لست من عشاق الدون، كما أنني لست من المهووسين بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي .. أنا من الفئة التي تحترم هذا وتقدر جهد ذاك، فلا أفضلية لأحدهما على الآخر في عيني!

لكن الحقيقة أن متابعتي لما حدث خلال الساعات الماضية، بالتزامن مع بيان الدون للدفاع عن نفسه في أزمة مدربه البرتغالي جورج جيسوس، وعلى الجانب الآخر، تكريم البرغوث في مباراته الأخيرة مع منتخب الأرجنتيني أمام بنين، استفزني إلى حد كبير.

أؤمن أن قطاع من جمهور ميسي يتعمد "شيطنة" صاروخ ماديرا بمناسبة ودون مناسبة، يعتقدون دائمًا أنه شخص لا يجيد النظر في ورقته بقدر ما ينظر دائمًا لحال الأرجنتيني.. رغم أن هذا هو حالهم هم بالأساس، ففي كل موقف للأول مع التانجو تجد إسقاطات مستفزة على حال الثاني مع البحارة ومدى كره زملائه له وما شابه من أحاديث يعلمها الجميع جيدًا.

تلك الفئة من جمهور ميسي فرضت على العالم نظرية "كره رونالدو وغيرته من ليو"، رغم أن البرتغالي حاول نفي تلك التهمة في مناسبات عدة، لا نقول إنه يحب غريمه ولا نريد تحول الأمر لـ"صداقة وهمية"، لكن على الأقل الرجل أظهر احترامه لخصمه في مختلف المناسبات، وكان آخرها رسالته له بعد اعتزاله الدولي، حيث كتب الدون: "ليو، سنوات عديدة قضيتها في الدفاع عن بلدك وتاريخ سيبقى إلى الأبد. أكنّ لك كل الاحترام على كل ما حققته مع الأرجنتين".

ومع اشتداد حملة الفئة الكارهة لرونالدو من جمهور ميسي خلال الساعات الماضية، دعونا نضع العاطفة جانبًا، ونذكّرهم ببعض المواقف التي ربما لا تتفق كثيرًا مع نظرية "الحقد والغيرة" التي ألصقوها بصاروخ ماديرا..


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    اعتراف رونالدو بدور ميسي في تطويره

    ما هو تعريف الشخص المغرور بالنسبة لك؟ .. في عالم الرياضة، هو من لا يرى أحدًا منافسًا له، ولا يعترف بخصمه نهائيًا، لكن رونالدو مرارًا وتكرارًا أكد أن ليو أحد أهم عوامل سعيه ليكون أفضل يومًا تلو الآخر.

    هذا الاعتراف له وجه آخر، فالرجل الذي يُتهم دائمًا بأنه لا يرى أحدًا أمامه، يعترف بأن منافسه كان أحد أسباب تطوره .. امنح نفسك – عزيزي "الميساوي" – فرصة لقراءة ما وراء تلك التصريحات، كما تمنح نفسك حق التفتيش في النوايا وراء كل صغيرة وكبيرة تصدر من الدون وإسقاطها على غيرته من ليو وما شابه.

    أحد تلك الاعترافات، صدر في واحدة من أهم لحظات كريستيانو رونالدو، تحديدًا إبان تتويجه بالكرة الذهبية 2014، حيث قال حينها: "أعتقد أن ميسي يلعب دورًا أيضًا في الجانب التحفيزي، تمامًا مثل اللاعبين الآخرين الذين يدفعونك لرفع مستواك لأنك تسعى لتكون أفضل منهم، فأي منافسة تزيد من هذا الدافع. بكل صراحة، كان المرشحان الآخران؛ ميسي ومانويل نوير، يستحقان الفوز أيضًا. فقد قدم نوير موسمًا رائعًا، بينما واجه ميسي بعض الصعوبات في بداية العام لكنه قدم أداءً جيدًا في كأس العالم. لقد كنا نحن الثلاثة مرشحين محتملين للفوز، لكن فوزي كان مستحقًا".

    كما أكد على المعنى ذاته عام 2019، وقتما قال رونالدو في حوار مع الإعلامي بيرس مورجان: "ليس لدي أدنى شك في أن ميسي قد جعلني لاعبًا أفضل، والعكس صحيح أيضًا. نحن تجمعنا علاقة مهنية ممتازة، حيث تقاسمنا نفس اللحظات طوال 15 عامًا، صحيح أننا لم نتناول العشاء معًا قط حتى الآن، لكني لا أرى مانعًا من فعل ذلك في المستقبل".


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    نفي العداوة وتأكيد سعيه للحاق بميسي

    قالها رونالدو صريحة من قبل لجمهور ميسي، تحديدًا في حوار مع مجلة "Coach Magazine" عام 2016: "هناك احترام متبادل بيننا، لكن البعض يحب أن يظهر الأمر وكأنه بيننا عداوة شرسة إلا أننا لا نرى الأمر هكذا على الإطلاق".

    إن لم تقنعك تلك الاعترافات، فربما تقتنع بإعلان رونالدو رغبته في اللحاق بركب ميسي في الكرة الذهبية، والوصول لرقمه .. أعتقد أن "الكاره" لا يمكن أن يصدر منه مثل هذا التصريح كونه يتضمن اعترافًا بأفضلية غريمه عليه..

    بعد تتويجه بالكرة الذهبية 2014، علق الدون: "إنها لحظة لا تُنسى في مسيرتي، لم أكن أتخيل قط أنني سأفوز بهذه الكرة الذهبية ثلاث مرات. لكني لا أريد التوقف هنا، أتمنى أن ألحق بميسي (صاحب 4 بالون دي أور حينها) في الموسم المقبل".


  • imago-sport-1068777991.jpgAnadolu Agency

    وصفه بالساحر ورفض الهجوم عليه

    يمكنك إن كنت من كارهي رونالدو وعاشقي ميسي أن تقف عند تصريح الدون الذي أطلقه عام 2017، وقتها قال لـ"فوكس سبورتس" بعد سؤاله عن اللاعبين الذين يعجبونه: "بالطبع يعجبني ليو، أنا أحب مشاهدة لاعبي كرة القدم الجيدين وهو أحدهم، بل وأستمتع كثيرًا برؤيته في الملعب".. ربما نبرة الحديث هنا توحي ببعض التعالي.

    لكن لماذا تتجاهل تصريحات أخرى، حملت إشادة واضحة وصريحة بالبرغوث؟!

    في عام 2022، حينما ظهر رونالدو مع بيرس مورجان، علق عند ذكر اسم ميسي: "إنه لاعب مذهل وساحر، بل من طراز رفيع. علاقتي به رائعة، ماذا يمكنني أن أقول عن ميسي؟ إنه رجل قدم كل شيء لكرة القدم".

    بل ذهب إلى مطالبة جماهيره بعدم كراهية البرغوث، تحديدًا في مؤتمر صحفي مع منتخب البرتغال عام 2023: "من يحب كريستيانو رونالدو لا يجب عليه أن يكره ميسي والعكس صحيح، فكلانا لاعب جيد للغاية، وقد غيّرنا تاريخ كرة القدم".


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  • ربما تود حاليًا لو بإمكانك الرد عليّ بمواقف "محترمة" مشابهة صدرت من ليونيل ميسي تجاه كريستيانو رونالدو، وإن كنت أتوقع أن ما صدر من الأخير للتأكيد على احترامه للنجم الأرجنتيني أكثر مما قدمه غريمه، ليس لأن البرتغالي أخلاقيًا أفضل من الأرجنتيني، لكن فقط لكونه المتهم الأول بالكره والغيرة في هذه العلاقة.

    لكنني كما قلت لك سلفًا، فالكراهية التي يكنها جمهور ميسي لرونالدو ظاهرة للعيان بصورة مستفزة، أكثر من كره جماهير الدون للبرغوث.

    المفارقة أن النقاش حول العلاقة بين الثنائي كثيرًا ما يتحول من تحليل مواقف اللاعبين إلى معركة بين جماهيرهما، فيصبح كل تصريح من رونالدو أو ميسي مادة جديدة لإثبات كراهية لا يقدم أصحابها عليها دليلًا حقيقيًا.

    في النهاية، الهدف من تلك السطور ليس إظهار رونالدو بصورة "المنافس الشريف"، إنما مجرد محاولة للتعبير عن الوجه الآخر للعلاقة بين الثنائي، على عكس ما يريد البعض حصرها في الكره، الغيرة والتفتيش في نوايا الدون!