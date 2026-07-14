وسيشرف هذا الحكم المخضرم في الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS)، البالغ من العمر 44 عاماً، والذي يُعتبر على نطاق واسع بمثابة «تميمة الحظ» ليونيل ميسي، على هذه المواجهة المرتقبة في أتلانتا ليلة الأربعاء، في الوقت الذي يسعى فيه توماس توخيل إلى قيادة «الأسود الثلاثة» للتغلب على حامل لقب كأس العالم.
فأل خير لليونيل ميسي .. الكشف عن حكم مواجهة الأرجنتين وإنجلترا
الحكم الأمريكي يدير مباراة نصف النهائي
تم تعيين الفاتح لتولي مهمة التحكيم في مباراة نصف نهائي كأس العالم بين إنجلترا والأرجنتين، المقرر إقامتها في أتلانتا مساء الأربعاء. وسيساعد الحكم الأمريكي زميلاه من نفس البلد كوري باركر وكايل أتكينز، بينما سيتولى الإيطالي ماوريتسيو مارياني منصب الحكم الرابع.
ويؤدي هذا التعيين تلقائيًا إلى إنهاء أي أمل لدى الثنائي الإنجليزي مايكل أوليفر وأنتوني تايلور، إلى جانب الأرجنتيني فاكوندو تيلو، في إدارة المباراة النهائية، وذلك بسبب اللوائح الصارمة للفيفا المتعلقة بتضارب المصالح.
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عامل الحظ الذي يجلبه ميسي
يتجه الاهتمام الآن بشكل مكثف إلى النذير الاستثنائي الذي يمثله الفاتح بالنسبة للأرجنتين، حيث يتمتع ميسي بسجل انتصارات خالٍ من الهزائم بنسبة 100 في المائة في خمس مباريات أدارها الحكم الذي حصل مرتين على لقب «أفضل حكم في الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS)».
ومن المعروف أن هذه السلسلة تشمل فوز إنتر ميامي الدرامي في نهائي كأس الدوريات لعام 2023.
علاوة على ذلك، يجلب هذا الحكم خبرة كبيرة في البطولات الكبرى إلى هذه المباراة، حيث شارك في كأس العالم 2022 في قطر، إذ عمل كحكم رابع خلال المباراة النهائية الحاسمة بين الأرجنتين وفرنسا.
الفاتح يتغلب على عقبات مسيرته المهنية
يمثل هذا التكليف المهم علامة فارقة ملحوظة في مسيرة إسماعيل الفاتح، الذي كاد أن يتقاعد بعد إصابة خطيرة في الركبة خلال بطولة كوبا أمريكا 2024، والتي استلزمت إجراء عمليتين جراحيتين وأبعدته عن الملاعب لأكثر من عام.
وقد تشكلت هذه المرونة لديه منذ وقت مبكر، حيث هاجر من الدار البيضاء إلى تكساس في سن الثامنة عشرة، ولم يكن بحوزته سوى 200 دولار، بعد فوزه في يانصيب تأشيرة التنوع الذي تنظمه الحكومة الأمريكية.
وانتقل المهاجم السابق لفريق «أوستن لايتنينج» إلى العمل كحكم بدوام كامل في عام 2011 بعد أن أصيب بالإحباط من مستوى التحكيم المحلي، وفقًا لصحيفة «التلغراف».
- AFP
مواجهة حامية الوطيس في انتظارنا
من المتوقع أن تكون هذه المباراة النصف نهائية المثيرة حدثًا شديد التوتر، نظرًا للخصومة التاريخية والسياسية المتجذرة بين هاتين الدولتين الكرويتين.
وسيتعين على الفاتح الحفاظ على سيطرة مطلقة على مجريات المباراة، خاصةً أنه أظهر حتى الآن ثماني بطاقات صفراء وبطاقة حمراء مباشرة خلال البطولة.
وسيُعد أداؤه في إدارة هذه المباراة الاختبار الحاسم قبل أن يضع مسؤولو فيفا اللمسات الأخيرة على قائمة الحكام المشاركة في نهائي كأس العالم المقبل.
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