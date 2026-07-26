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Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Donny Afroni

ترجمه

فيديو | دعمًا لاستثمار عائلته .. الظهور الأول لليونيل ميسي بعد خسارة كأس العالم 2026 في مباراة بالأرجنتين

ليونيل ميسي
الأرجنتين
كأس العالم
إنتر ميامي

ظهر ليونيل ميسي لأول مرة علنًا منذ الهزيمة المؤلمة التي منيت بها الأرجنتين أمام إسبانيا في نهائي كأس العالم 2026. وشوهد صانع الألعاب الأسطوري في وطنه، وهو يشاهد إحدى مباريات كرة القدم المحلية في بداية فترة تعافيه بعد البطولة.

  • شوهد ميسي في روزاريو لحضور مباراة في دوري «بريمايرا سي»

    يقضي ميسي حالياً وقته مع عائلته بالقرب من مسقط رأسه في روزاريو، وهو يتعامل مع خيبة الأمل المريرة التي تسببت فيها خسارة الأرجنتين في نهائي كأس العالم 2026.

    لكن نجم إنتر ميامي ظهر يوم السبت لحضور مباراة في دوري «بريمايرا سي» لمشاهدة فريق «ليونيس إف سي» — وهو نادٍ تديره عائلة ميسي — وهو يواجه فريق «سنترال كوردوبا» في ملعب أنطونيو دي جياكومو. وكان هذا أول ظهور علني لميسي منذ انتهاء البطولة.

    وقد وصل ميسي إلى الملعب مرتديًا سترة سوداء بقلنسوة في محاولة للتخفي، لكنه لم يتمكن من ذلك.

    وسرعان ما تعرف المشجعون ووسائل الإعلام المحلية على البطل القومي، حيث التقطت الهواتف المحمولة وكاميرات التلفزيون صورًا له وهو يشاهد المباراة من شرفة خاصة تقع خلف أحد المرميين. وبينما كان الأطفال والمشجعون يهتفون باسمه، رد اللاعب البالغ من العمر 39 عامًا على الجماهير بابتسامة وتلويح بيده، مما أثار تصفيقًا حارًا من المدرجات.

    ولسوء حظ الفريق المضيف، لم يتمكن أعظم لاعب في التاريخ من جلب الحظ الكافي لتحقيق نتيجة إيجابية. فحتى حضور ميسي لم يكن كافيًا لإلهام «ليونيس» لتحقيق الفوز، حيث تعرض الفريق لهزيمة بنتيجة 2-0 أمام سنترال كوردوبا.

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  • غياب عن مباراة كل النجوم في الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS)

    في حين يستمتع ميسي بوقته في الأرجنتين، فإن الفائز بـ«جائزة الكرة الذهبية» ثماني مرات لن يتوجه إلى ولاية كارولينا الشمالية للمشاركة في احتفالات منتصف الموسم. ولن يُطلب من ميسي المشاركة في مباراة كل النجوم لدوري كرة القدم الأمريكي (MLS) المقرر إجراؤها يوم الأربعاء المقبل في شارلوت، وذلك بعد تمثيله للأرجنتين في نهائي كأس العالم الذي أُقيم مؤخرًا. ويُعد غيابه ضربة قوية للتسويق لهذا الحدث، لكن قائمة اللاعبين لا تزال تزخر بالمواهب الدولية.

    ورغم غياب ميسي عن قائمة النجوم، سيظل فريق الدوري الأمريكي لكرة القدم يضم أسماءً لامعةً مثل سون هيونج-مين لاعب لوس أنجلوس إف سي وتوماس مولر لاعب فانكوفر وايتكابس. كما سيمثل تيم ريم، قائد المنتخب الأمريكي لكرة القدم، المدينة المضيفة شارلوت. وسيقود هؤلاء اللاعبون فريق الدوري الأمريكي لكرة القدم في مواجهة نخبة الدوري المكسيكي (ليجا إم إكس)، مما يحافظ على الطابع البارز لهذه المنافسة العابرة للحدود.

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  • Lionel Messi Inter Miami 2026 Colorado RapidsGetty

    من المتوقع أن ينضم إلى الفريق في أوائل أغسطس

    سيتعين على مشجعي «إنتر ميامي» التحلي بالصبر في انتظار عودة قائدهم إلى عشب ملعب «نو ستاديوم». وبموجب اتفاق الراحة الحالي، يمر ميسي حالياً بفترة إجازة كاملة مدتها 21 يوماً من أنشطة النادي.

    وتهدف هذه المرحلة إلى تمكينه من التغلب على الإرهاق النفسي الناجم عن الهزيمة في المباراة النهائية التي أُقيمت في نيويورك. وبالنسبة لميسي، لا يزال التركيز منصباً على عائلته وجذوره في روزاريو. وبالتالي، من المتوقع أن يتمكن من الانضمام إلى الفريق في أوائل أغسطس.

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