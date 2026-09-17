الأمر حدث مع رونالدو: كأس الأبطال "خارج السجلات" ولكن .. هل تحسم معركة الكرة الذهبية لميسي؟

وعادت ابتسامة ليونيل ميسي، بعد فترة صعبة ذاق فيها مرارة فقدان الأب خورخي، الذي رحل عن عالمنا في أغسطس، وخسارة نهائي كأس العالم 2026، لينسى آلامه بتحقيق بطولة جديدة مع إنتر ميامي، حيث قاده للقب كأس الأبطال لأول مرة في تاريخه.

ميسي لا يزال يكتب التاريخ مع إنتر ميامي، حيث سجل هدفًا في شباك كروز أزول المكسيكي، وصنع تمريرة حاسمة إلى كاسيميرو، ليقود "هيرونز" لحسم اللقب بنتيجة (2-0).

وعلى الفور، خرجت الحسابات الرسمية والجماهيرية على مواقع التواصل الاجتماعي، للإشادة بنجاح ميسي في إضافة بطولة جديدة، إلى خزائنه، معلنة تتويج ليونيل بالبطولة رقم "49" في مسيرته الكروية الزاخرة بالإنجازات التاريخية لواحد من أهم أساطير كرة القدم. ولكن، ما هي بطولة كأس الأبطال؟ وهل تستحق أن يُقال عنها البطولة التي تفصل ميسي عن لقبه الخمسين؟

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