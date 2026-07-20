أمل ليونيل ميسي قائم .. "فرانس فوتبول" في بيان رسمي: الفوز بكأس العالم لا يكفي للحصول على الكرة الذهبية!

وبتحليل بطولات كأس العالم الأخيرة، تؤكد البيانات بالفعل ما ورد في البيان الرسمي. فلم تُمنح «الكرة الذهبية» إلا مرة واحدة فقط خلال السنوات الأربع الماضية لفائز بكأس العالم (ميسي في عام 2022).

علاوة على ذلك، لم يتحقق التزامن بين الفوز بكأس العالم وجائزة الكرة الذهبية إلا في 57% من الحالات منذ عام 1995 وحتى اليوم، أي منذ أن أصبحت الجائزة عالمية ولم تعد مقتصرة على اللاعبين الأوروبيين فقط.

وقبل ميسي في عام 2022، كان آخر من حقق هذا الثنائي «كأس العالم + الكرة الذهبية» هو فابيو كانافارو في عام 2006 (وليس من قبيل الصدفة أن ذلك كان قبل بدء منافسة الثنائي ميسي-كريستيانو رونالدو).