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Manchester City's Spanish midfielder Rodri kisses the trophy as he receives the Ballon d'Or award Getty Images
Emanuele Tramacere

أمل ليونيل ميسي قائم .. "فرانس فوتبول" في بيان رسمي: الفوز بكأس العالم لا يكفي للحصول على الكرة الذهبية!

إسبانيا
الأرجنتين
كأس العالم
ليونيل ميسي
كريستيانو رونالدو
رودري
لامين يامال
إرلينج هالاند
هاري كين
الكرة الذهبية

أدى فوز إسبانيا على الأرجنتين في كأس العالم إلى اندلاع موجة من التكهنات حول المرشحين لجائزة الكرة الذهبية لعام 2026، لكن مجلة «فرانس فوتبول» سارعت إلى إصدار توضيح رسمي.

انتهت بطولة كأس العالم 2026 بفوز إسبانيا على الأرجنتين بنتيجة 1-0 في الأشواط الإضافية. ومنذ اللحظة التي صدر فيها الحكم النهائي، وبسبب خسارة ليونيل ميسي في المباراة النهائية، انطلقت رسميًا التكهنات حول المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2026.

في عام كأس العالم، تاريخياً وباستثناء حالات نادرة ومثيرة للجدل للغاية، تُمنح الجائزة الفردية لأحد لاعبي المنتخب الوطني الفائز بكأس العالم، لكن هيئة تحرير مجلة «فرانس فوتبول» المسؤولة عن منح الجائزة أصدرت بياناً رسمياً أوضحت فيه على الفور أن فوز الأمس لا يكفي.

  • ففي بيان نُشر على الموقع الرسمي لجائزة الكرة الذهبية، ورد ما يلي: «الفوز بكأس العالم يساعد، لكنه لا يضمن الفوز بالكرة الذهبية. للفوز بها، يجب أن تكون أفضل لاعب في الموسم، وليس فقط في كأس العالم».

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  • السوابق

    وبتحليل بطولات كأس العالم الأخيرة، تؤكد البيانات بالفعل ما ورد في البيان الرسمي. فلم تُمنح «الكرة الذهبية» إلا مرة واحدة فقط خلال السنوات الأربع الماضية لفائز بكأس العالم (ميسي في عام 2022).

    علاوة على ذلك، لم يتحقق التزامن بين الفوز بكأس العالم وجائزة الكرة الذهبية إلا في 57% من الحالات منذ عام 1995 وحتى اليوم، أي منذ أن أصبحت الجائزة عالمية ولم تعد مقتصرة على اللاعبين الأوروبيين فقط.

    وقبل ميسي في عام 2022، كان آخر من حقق هذا الثنائي «كأس العالم + الكرة الذهبية» هو فابيو كانافارو في عام 2006 (وليس من قبيل الصدفة أن ذلك كان قبل بدء منافسة الثنائي ميسي-كريستيانو رونالدو).

  • من يمكنه الفوز بها؟

    حتى الآن، وبفوز إسبانيا، عاد المرشحان الأقوى في صفوف «لا روخا» ليكونا لامين يامال (الذي فاز أيضًا بفارق كبير بلقب الدوري الإسباني مع برشلونة) ورودري الحائز على جائزة الكرة الذهبية 2025.

    وبالإضافة إليهما، هناك بالطبع ليو ميسي، الذي قاد الأرجنتين إلى حلم الوصول إلى النهائي الذي خسرته. ثم يأتي الفرنسي عثمان ديمبيلي (الفائز بدوري أبطال أوروبا مع باريس سان جيرمان) والفرنسي كيليان مبابي (الذي سجل رقماً قياسياً في عدد الأهداف في كل مسابقة شارك فيها رغم عدم فوزه بأي لقب).

    وأخيراً، وعلى الرغم من تخلّفهم عن الصدارة، هناك الإنجليزي هاري كين، نجم الموسم الاستثنائي مع بايرن ميونخ، والنرويجي إرلينج هالاند، وحتى كريستيانو رونالدو، الذي فاز بأول لقب دوري له في السعودية واقترب من الرقم القياسي المتمثل في تسجيل 1000 هدف.

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